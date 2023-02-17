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Суды Происшествия

В Самарской области осудили двоих мошенников-вымогателей

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор 44-летнему и 48-летнему местным жителям. Их признали виновными в покушении на мошенничество и вымогательстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2013 г. мужчины решили похитить деньги у собственников магазина ритуальных услуг. Одному из владельцев они сказали, что являются представителями конкурентов и хотят принять участие в аукционе на земельный участок, на котором расположен магазин, но могут отказаться за 200 тыс. рублей.

Предприниматель поверил и перевел обманщикам 20 тыс. рублей. Позже сообщники потребовали заплатить остальные 180 тысяч. После этого потерпевший обратился в полицию.

В 2018 г. те же мужчины вымогали деньги у водителя мусоровоза. На несанкционированной свалке около с. Красный Яр они заблокировали дорогу грузовику, который сваливал бытовой мусор. Водителю пригрозили пистолетом и потребовал 5 тыс. рублей. Потерпевший просто вызвал полицию, и подозреваемых задержали.

Мужчины получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Гид потребителя

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