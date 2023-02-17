Самарскому отделению Российского Детского Фонда исполняется 35 лет

В понедельник, 20 февраля, во Дворце культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина состоится юбилейный концерт "Волонтеры детства - гордость России". Наиболее активным благотворителям из Самарской области и партнерам фонда будут вручены грамоты и благодарственные письма.
"Российский детский фонд" - это международная ассоциация детских фондов, отделения которой работают в 69 регионах страны. Самарское отделение фонда было учреждено в 1988 году: первыми семьями, которые получили помощь из Самары, стали жертвы землетрясения в Армении.
С самых первых дней основания фонда его деятельность была направлена на укрепление института семьи и семейных ценностей, защиту прав ребенка, поддержку детей, попавших в трудную ситуацию. Идея детского фонда в том, чтобы окружить ребенка заботой и любовью, защитить его права, сделать так, чтобы он рос здоровым и счастливым, чтобы мог раскрывать свои таланты и творить.
В сложный 2022-й год фонд активно включился в работу по оказанию гуманитарной помощи детям Донбасса. С апреля 2022 года силами фонда доставлено более 300 тонн гуманитарного груза в Мариуполь и близлежащие поселки: медикаменты, детское питание, вода, одежда и книги, школьные наборы для учеников образовательных организаций.
В сентябре и октябре 2022 года гуманитарная помощь доставлена в населенные пункты Ясиноватая, Горловка, Северодонецк (ЛНР). Работа в этом направлении продолжается.
Советский детский фонд (ныне Российский детский фонд и Международная Ассоциация детских фондов) был создан в 1987 г. по предложению известного писателя, тогда главного редактора журнала "Смена" Альберта Анатольевича Лиханова. Советский детский фонд стал первой независимой общественной благотворительной организацией в СССР. 2022 год стал юбилейным для Российского детского фонда, 14 октября 2022 в Колонном зале Дома Союзов состоялся художественно-публицистический фестиваль "Волонтеры детства - гордость России", посвященный 35-летию Российского Детского фонда. Этот форум, собравший почти тысячу людей, преданных детству, был организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Программы и акции "Российского детского фонда":
• "Срочная социальная помощь"
• "Дети - беженцы"
• "Мили доброты"
• "Помощь детям с особенностями развития"
• "Звуки жизни"
• "Теплый дом"
• "Семейный детский дом - приемная семья"
• "За решеткой детские глаза"
• "1 июня - Международный день защиты детей"
• "Духовная защита"
• "Детская библиотека"
• "Новогодний подарок"
• "Детский туберкулез"
• "Медико-социальная программа"
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...