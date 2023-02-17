Самарскому отделению Российского Детского Фонда исполняется 35 лет

В понедельник, 20 февраля, во Дворце культуры железнодорожников имени А. С. Пушкина состоится юбилейный концерт "Волонтеры детства - гордость России". Наиболее активным благотворителям из Самарской области и партнерам фонда будут вручены грамоты и благодарственные письма.

"Российский детский фонд" - это международная ассоциация детских фондов, отделения которой работают в 69 регионах страны. Самарское отделение фонда было учреждено в 1988 году: первыми семьями, которые получили помощь из Самары, стали жертвы землетрясения в Армении.

С самых первых дней основания фонда его деятельность была направлена на укрепление института семьи и семейных ценностей, защиту прав ребенка, поддержку детей, попавших в трудную ситуацию. Идея детского фонда в том, чтобы окружить ребенка заботой и любовью, защитить его права, сделать так, чтобы он рос здоровым и счастливым, чтобы мог раскрывать свои таланты и творить.

В сложный 2022-й год фонд активно включился в работу по оказанию гуманитарной помощи детям Донбасса. С апреля 2022 года силами фонда доставлено более 300 тонн гуманитарного груза в Мариуполь и близлежащие поселки: медикаменты, детское питание, вода, одежда и книги, школьные наборы для учеников образовательных организаций.

В сентябре и октябре 2022 года гуманитарная помощь доставлена в населенные пункты Ясиноватая, Горловка, Северодонецк (ЛНР). Работа в этом направлении продолжается.

Советский детский фонд (ныне Российский детский фонд и Международная Ассоциация детских фондов) был создан в 1987 г. по предложению известного писателя, тогда главного редактора журнала "Смена" Альберта Анатольевича Лиханова. Советский детский фонд стал первой независимой общественной благотворительной организацией в СССР. 2022 год стал юбилейным для Российского детского фонда, 14 октября 2022 в Колонном зале Дома Союзов состоялся художественно-публицистический фестиваль "Волонтеры детства - гордость России", посвященный 35-летию Российского Детского фонда. Этот форум, собравший почти тысячу людей, преданных детству, был организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Программы и акции "Российского детского фонда":

• "Срочная социальная помощь"

• "Дети - беженцы"

• "Мили доброты"

• "Помощь детям с особенностями развития"

• "Звуки жизни"

• "Теплый дом"

• "Семейный детский дом - приемная семья"

• "За решеткой детские глаза"

• "1 июня - Международный день защиты детей"

• "Духовная защита"

• "Детская библиотека"

• "Новогодний подарок"

• "Детский туберкулез"

• "Медико-социальная программа"