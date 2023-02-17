Каждый житель Самарской области может присоединиться к сбору средств в поддержку участников СВО

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества, Общероссийское общественное движение "Народный фронт" инициировало сбор средств в поддержку участников СВО в рамках проекта "Все для победы!"
Принять участие может каждый, достаточно отсканировать QR-код и перечислить любую сумму по указанным реквизитам. Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области - наших земляков-военнослужащих.
Список необходимых вещей, на которые ведется сбор, представлен на сайте в разделе "Сбор Защитникам Отечества".
19 февраля Самарская область станет частью всероссийского благотворительного телемарафона "Все для победы!" В ходе эфира гостями студии ТРК "Губерния" станут представители благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, представители бизнеса и депутатского корпуса и творческие коллективы Самарской области.
Прямая трансляция благотворительного медиамарафона будет доступна для просмотра 19 февраля с 18:00 до 20:30 в режиме онлайн на телеканалах "Губерния" и "Тольятти 24", на сайте Sovainfo.ru, на телеканале в группах соцсети "ВКонтакте" СОВА, Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 и "Самарская область".
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