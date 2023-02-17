16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Каждый житель Самарской области может присоединиться к сбору средств в поддержку участников СВО В Самарской области военный прокурор провел личный прием граждан 44-й полк, попавший под удар в Макеевке, восстановил боеспособность Списки пострадавших в Макеевке публиковаться не будут Народный фронт заявил об открытии единого регионального сбора для мобилизованных

Армия Общество

Каждый житель Самарской области может присоединиться к сбору средств в поддержку участников СВО

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества, Общероссийское общественное движение "Народный фронт" инициировало сбор средств в поддержку участников СВО в рамках проекта "Все для победы!"

Принять участие может каждый, достаточно отсканировать QR-код и перечислить любую сумму по указанным реквизитам. Все средства, собранные во время марафона, будут направлены на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области - наших земляков-военнослужащих.

Список необходимых вещей, на которые ведется сбор, представлен на сайте в разделе "Сбор Защитникам Отечества".

19 февраля Самарская область станет частью всероссийского благотворительного телемарафона "Все для победы!"  В ходе эфира гостями студии ТРК "Губерния" станут представители благотворительных организаций, спортивного, образовательного, культурного сообществ региона, а также общественные деятели, представители бизнеса и депутатского корпуса и творческие коллективы Самарской области.

Прямая трансляция благотворительного медиамарафона будет доступна для просмотра 19 февраля с 18:00 до 20:30 в режиме онлайн на телеканалах "Губерния" и "Тольятти 24", на сайте Sovainfo.ru, на телеканале в группах соцсети "ВКонтакте" СОВА, Телеканал ТОЛЬЯТТИ 24 и "Самарская область".

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5