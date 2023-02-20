"Трансгруз" претендует на землю в историческом центре Самары

Стало известно имя застройщика, претендующего на освоение нескольких крупных земельных участков в Ленинском районе Самары. Информацию опубликовала мэрия города.

Напомним, в Самаре 11 февраля начались общественные обсуждения, на которых жители выскажутся, нужна ли точечная застройка в Ленинском районе города.

Заявитель — ООО "Специализированный застройщик "Трансгруз" — просит предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в отношении нескольких территорий суммарной площадью более 2,3 тыс. кв метров.

Все участки (769 кв метров, 1028 кв метров, 1581 кв метр) расположены в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной. Предполагается, что здесь появится многоэтажная жилая застройка.

Общественные обсуждения продлятся по 4 марта. Срок внесения предложений и замечаний по проекту — до 25 февраля.