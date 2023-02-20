В Самарской области обновят федеральную трассу Р-229 за 1 млрд рублей

ФКУ "Поволжуправтодор" объявило конкурс на поиск подрядчика, который займется содержанием и обустроит слои износа на федеральной трассе Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Самарской области.
В описании объекта закупки отмечается, что устроить слои износа нужно на участке км 141+000-км 149+100 протяженностью 8,07 км. В перечень работ вошли: подготовка территории, фрезерование, непосредственно строительство, устройство дорожной одежды, укрепление обочин, благоустройство и нанесение разметки термопластом.
Начальная цена контракта составляет 949 млн рублей. Победитель торгов станет известен после 15 марта. Он должен исполнить контракт до сентября 2024 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?