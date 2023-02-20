На строительство новой дороги в Смышляевке выделят 116 млн рублей

Администрация городского поселения Смышляевка Волжского района объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит муниципальную автомобильную дорогу А-18/5.

На сайте госзакупок размещены два лота на строительство дороги, их общая сумма — 116,4 млн рублей.

В описании объекта закупок перечислены земляные работы, а также устройство дорожной одежды и укрепительные мероприятия.

Победителя торгов определят после 15 марта. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2023 года.