На строительство новой дороги в Смышляевке выделят 116 млн рублей

Администрация городского поселения Смышляевка Волжского района объявила конкурс на поиск подрядчика, который построит муниципальную автомобильную дорогу А-18/5.
На сайте госзакупок размещены два лота на строительство дороги, их общая сумма — 116,4 млн рублей.
В описании объекта закупок перечислены земляные работы, а также устройство дорожной одежды и укрепительные мероприятия.
Победителя торгов определят после 15 марта. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2023 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?