Жительницу Самарской области осудили за два нападения на полицейских

В Похвистневе суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, которую обвиняли в нападениях на правоохранителей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
22 марта 2022 г. она угрожала убийством жильцам квартиры на ул. Самарской. Приехавшие туда полицейские увели женщину в служебный автомобиль, где она напала на сотрудника МВД и нанесла ему легкий вред.
Кроме того, в 2019 г. на проезжей части ул. Самарской обвиняемая несколько раз ударила полицейского.
Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.