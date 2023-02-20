Жительницу Самарской области осудили за два нападения на полицейских

В Похвистневе суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, которую обвиняли в нападениях на правоохранителей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

22 марта 2022 г. она угрожала убийством жильцам квартиры на ул. Самарской. Приехавшие туда полицейские увели женщину в служебный автомобиль, где она напала на сотрудника МВД и нанесла ему легкий вред.

Кроме того, в 2019 г. на проезжей части ул. Самарской обвиняемая несколько раз ударила полицейского.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.