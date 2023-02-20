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Преступления Происшествия

Обвиненный в убийстве экс-глава ИВС из Красноярского района "не смог простить жену"

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 февраля, суд Красноярского района Самарской области должен избрать меру пресечения для подозреваемого в убийстве супруги пенсионера МВД. Ранее мужчина был начальником ИВС, а увольнялся из полиции с должности замначальника отдела кадров районного подразделения. Сейчас его подозревают в убийстве.

Напомним, тело убитой 75-летней женщины нашли 19 февраля в квартире на ул. Советской в Красноярском районе. У нее были колото-резаные ранения. Следователи предполагают, что к убийству мог быть причастен ее 81-летний муж.

По информации Волга Ньюс, семья имела наилучшие характеристики. По предварительным данным, в вечер трагедии супруги накрыли на стол для семейного ужина, в гости пришли дети. Отужинав, члены семьи пошли прогуляться. Затем сын со своими детьми ушел к себе домой, а супруги — к себе.

Позже хозяйку квартиры нашли мертвой. По данным источника Волга Ньюс, пенсионер пояснил, что жена ему сказала что-то такое, что "простить было невозможно". Что конкретно, так и не ясно. Далее, по версии следствия, пенсионер около 13 раз ударил жену ножом, а потом взял ружье и начал стрелять в комнате.

В итоге подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Правоохранители продолжают разбираться в причинах и деталях случившегося.

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