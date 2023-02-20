ГК "ЭкоВоз" напоминает о способах утилизации просроченных лекарств

Примерно раз в полгода нужно устраивать ревизию в домашних аптечках, очищая их не только от просроченных лекарств, но и от тех медицинских препаратов, вид которых не внушает доверия.
Стандартная схема по утилизации — либо бросить в мусорный бак, и затем они окажутся на общей свалке, либо через унитаз они попадают в канализацию. В обоих случаях они проникают в грунтовые воды и водохранилища, а оттуда — в централизованный водопровод, выделяя токсичные вещества, кислоты и щелочи. А это очень сильно привлекает животных. Таким образом, это становится природной бомбой замедленного действия.
Что же делать? Сдать в стационарный контейнер для сбора просроченных лекарств от населения в офисе ГК "ЭкоВоз" на ул. Фрунзе, 43А или в мобильный пункт приема "Экомобиль", с расписанием можно ознакомиться на сайте ekovoz.ru.
Принимаются:
- таблетки;
- капсулы;
- сборы;
- порошки;
- драже;
- гранулы.
Не принимаются:
- шприцы;
- системы;
- вата, бинты;
- капельницы;
- биоматериалы;
- маски, перчатки;
- ампулы, лекарства в стекле.
Последние комментарии
Можно узнать фамилии тех 129
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?