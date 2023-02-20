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Экология Общество

ГК "ЭкоВоз" напоминает о способах утилизации просроченных лекарств

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Примерно раз в полгода нужно устраивать ревизию в домашних аптечках, очищая их не только от просроченных лекарств, но и от тех медицинских препаратов, вид которых не внушает доверия.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Стандартная схема по утилизации — либо бросить в мусорный бак, и затем они окажутся на общей свалке, либо через унитаз они попадают в канализацию. В обоих случаях они проникают в грунтовые воды и водохранилища, а оттуда — в централизованный водопровод, выделяя токсичные вещества, кислоты и щелочи. А это очень сильно привлекает животных. Таким образом, это становится природной бомбой замедленного действия.

Что же делать? Сдать в стационарный контейнер для сбора просроченных лекарств от населения в офисе ГК "ЭкоВоз" на ул. Фрунзе, 43А или в мобильный пункт приема "Экомобиль", с расписанием можно ознакомиться на сайте ekovoz.ru.

Принимаются:

  • таблетки;
  • капсулы;
  • сборы;
  • порошки;
  • драже;
  • гранулы.

Не принимаются:

  • шприцы;
  • системы;
  • вата, бинты;
  • капельницы;
  • биоматериалы;
  • маски, перчатки;
  • ампулы, лекарства в стекле.

Гид потребителя

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