Аварийно-ямочный ремонт в Самаре охватит 8 тысяч квадратных метров дорог

В Самаре до конца апреля проведут аварийно-ямочный ремонт на 8 тысячах квадратных метрах, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы начались в середине января. Завершить их планируют к концу апреля.

"На конец февраля и весенний период запланированы работы совокупно на 8 тысячах квадратных метров покрытия, рассказал замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев. — Уже выполнен ремонт на площади 271 квадратный метр. В этом году аварийно-ямочный ремонт в Самаре стартовал в конце прошлой недели, но тогда местами были осадки. Сейчас, по мере улучшения погодных условий, темпы работ возрастают".

По словам чиновника, работы ведутся круглосуточно. Ремонтом охватят все районы региональной столицы.

"Предполагается, что запланированный объем работ по аварийно-ямочному ремонту будет выполнен до конца апреля", — заключил Виктор Ненашев.