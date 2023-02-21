Аварийно-ямочный ремонт в Самаре охватит 8 тысяч квадратных метров дорог

В Самаре до конца апреля проведут аварийно-ямочный ремонт на 8 тысячах квадратных метрах, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы начались в середине января. Завершить их планируют к концу апреля.
"На конец февраля и весенний период запланированы работы совокупно на 8 тысячах квадратных метров покрытия, рассказал замруководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев. — Уже выполнен ремонт на площади 271 квадратный метр. В этом году аварийно-ямочный ремонт в Самаре стартовал в конце прошлой недели, но тогда местами были осадки. Сейчас, по мере улучшения погодных условий, темпы работ возрастают".
По словам чиновника, работы ведутся круглосуточно. Ремонтом охватят все районы региональной столицы.
"Предполагается, что запланированный объем работ по аварийно-ямочному ремонту будет выполнен до конца апреля", — заключил Виктор Ненашев.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!