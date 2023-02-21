"Спартак" отказал "Крыльям Советов" в просмотре Виталия Шитова

Полузащитник "Звезды" Виталий Шитов рассказал в интервью "РБ Спорт", что "Спартак" не отпустил его в "Крылья Советов".
Ранее сообщалось, что Шитов должен был приехать на сборы "Крыльев" в Турцию. В итоге полузащитник перешел на правах аренды до конца сезона в петербургскую "Звезду". Сейчас в самарской команде выступает Владислав Шитов, брат-близнец Виталия.
"Был вариант с "Крыльями Советов", — отметил Виталий Шитов. — Но туда надо было сначала ехать на просмотр, а "Спартак" не поддерживает такую политику. Я мог уехать только сразу в аренду".
По словам футболиста, летом он рассчитывает вернуться в "Спартак".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?