"Спартак" отказал "Крыльям Советов" в просмотре Виталия Шитова

Полузащитник "Звезды" Виталий Шитов рассказал в интервью "РБ Спорт", что "Спартак" не отпустил его в "Крылья Советов".

Ранее сообщалось, что Шитов должен был приехать на сборы "Крыльев" в Турцию. В итоге полузащитник перешел на правах аренды до конца сезона в петербургскую "Звезду". Сейчас в самарской команде выступает Владислав Шитов, брат-близнец Виталия.

"Был вариант с "Крыльями Советов", — отметил Виталий Шитов. — Но туда надо было сначала ехать на просмотр, а "Спартак" не поддерживает такую политику. Я мог уехать только сразу в аренду".

По словам футболиста, летом он рассчитывает вернуться в "Спартак".