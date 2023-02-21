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Соцподдержка Общество

Домашнюю кондитерскую по соцконтракту открыла многодетная семья из Ставропольского района

ТОЛЬЯТТИ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многодетная семья Васильевых проживает в селе Хрящевка Ставропольского района. У любящих энергичных родителей Александра и Олеси шестеро детей. Старшей дочери пятнадцать лет, а самому младшему — только два года. Такие большие семьи поддерживает государство, предоставляя им широкую линейку мер социальной поддержки в виде различных выплат и пособий.

В центре заботы пПравительства Самарской области — семьи с детьми, на их благополучие нацелен и национальный проект "Демография", инициированный президентом России Владимиром Путиным.

Самарская область выполняет все социальные обязательства в полной мере, несмотря на сложную обстановку и действующие санкции. В 2022 г. получателями мер соцподдержки стали 130 тысяч семей региона, где воспитываются более 200 тысяч детей. Материальная поддержка предусмотрена на всех этапах воспитания ребенка: с момента рождения и до его совершеннолетия. Большое внимание этому направлению уделяет глава региона Дмитрий Азаров.

Семейный бюджет пополняют такие меры адресной социальной помощи, как ежемесячная выплата на третьего и каждого последующего ребенка до трех лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, причем сразу на нескольких детей, ежемесячное и областное пособие на всех шестерых детей, субсидия и компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

"Все меры соцподдержки, которые по законодательству может получать семья, они получают. Семьи, которые планируют оформлять выплаты, могут прийти к нам — в управление соцзащиты, могут прийти в МФЦ, могут подать заявление через портал "Госуслуги". Мы всегда готовы помочь, подсказать", — говорит руководитель управления по Ставропольскому району ГКУ СО "Главное управление социальной защиты населения Центрального округа" Таисия Третьякова.

Также в декабре прошлого года семья Васильевых получила дополнительную поддержку — социальный контракт на осуществление предпринимательской деятельности. У Александра и Олеси масштабные планы на будущее. Они хотят превратить свой домашний мини-цех по производству тортов и пирожных в целое кондитерское производство и даже открыть кофейню.

О кондитерском деле многодетные родители Васильевы знают уже много, так как увлекаются этой темой уже порядка тринадцати лет. Как это зачастую бывает, изначально изготовлением сладостей увлеклась супруга Олеся, находясь в декретном отпуске. Позже подключился и супруг, причем он не ожидал что так затянет его это дело. Талант Александр открыл для себя внезапно. Так и родился их маленький семейный бизнес. Как говорят сами Васильевы — идей и планов по развитию дела масса, а социальный контракт дал им возможность их реализовать.

Оформить соцконтракт семье не составило большого труда. Проработали и защитили бизнес-проект, и после одобрения его межведомственной комиссией Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа получили выплату, размер которой составил почти 350 тысяч рублей. Полученные средства рассчитывают направить на приобретение профессиональной техники и необходимого оборудования.

"Соцконтракт дает большой стимул и инерцию для развития. Хотелось бы конечно профессиональную технику купить. Мы давно мечтали. И вот сейчас у нас такая возможность появилась благодаря соцконтракту. Вообще, конечно, хочется поблагодарить государство. Сейчас поддержка многодетных семей просто колоссальная. Дополнительные форматы будем подключать, например, работу с корпоративными заказчиками, также работу в розницу — с витрины, кофейню, если будет получаться. Все будет такое уютное и небольшое. Все-таки это серьезно. Наше производство сейчас не останавливается ни на день, процесс налажен", — делится планами Александр Васильев.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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