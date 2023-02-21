Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников прокомментировал Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года.

"Я не первый год являюсь непосредственным участником оглашения Послания президента, но на этот раз действительность превзошла все ожидания: впечатление Послание произвело мощнейшее. Прежде всего, подкупала та категоричность и уверенность в своих словах, когда Владимир Владимирович Путин давал характеристику так называемому коллективному Западу и отметил, что если бы мы не предвосхитили их действия, то тогда последствия были бы гораздо более серьезными", - заявил спикер губернской думы.

"Это они развязали войну", - прямо сказал Владимир Путин. Глава государства особо подчеркнул, что для "элиты" Запада понятия чести и порядочности ничего не стоят", - привел слова президента Геннадий Котельников.

"Говоря о внутренней политике, глава государства заявил о новых беспрецедентных мерах социальной поддержки граждан России - матерей и детей, семей с детьми в новых российских регионах и семей участников СВО, а также высокопрофессиональных специалистов, жизненно необходимых для экономики страны. Новые пособия, индексация имеющихся выплат на величину инфляции, другие меры социальной поддержки людей - это яркое свидетельство высокой гуманистической сути нашего государства", - считает спикер губернской думы.

По словам Геннадия Котельникова, президент "обозначил, без преувеличения, эволюционные меры в сфере бизнеса, местного самоуправления, культуры. Отдельно отмечу, что вузовское и медицинское сообщество губернии с большим энтузиазмом восприняло предложение Президента о кардинальных изменениях системы образования. Конечно, надо взять лучшее, что было в советском периоде, посмотреть лучшие наработки и лучшие практики, которые были у нас в последние 20 лет. И да, нам чужды навязанные понятия бакалавриата и магистратуры, и нам близки прекрасно зарекомендовавшие себя ординатура и интернатура. А особый энтузиазм вызвало предложение выделить аспирантуру в отдельный вид подготовки".

Председатель Самарской губернской думы уверен, что "все граждане России, всё гражданское общество, без всяких сомнений, целиком и полностью поддерживают всё сказанное Владимиром Владимировичем Путиным. И особенно вот эти слова: "Правда - за нами".