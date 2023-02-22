В Самаре отключат холодную воду из-за ремонтных работ

В течение ближайших семи дней специалисты "РКС-Самара" планируют провести ряд ремонтно-профилактических работ. Они пройдут с кратковременным отключением холодной воды.
В связи с врезкой трубы диаметром 100 мм в четверг, 23 февраля с 21:00 до 9:00 24 февраля без холодной воды могут быть дома по адресам: ул. Галактионовская, №№ 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100.
Бойлер с питьевой водой планируется поставить к дому №83 по ул. Галактионовской.
28 февраля запланирована замена пожарного гидранта на ул. Молодогвардейской. Для этого придется на короткое время отключить холодное водоснабжение по адресам: ул. Молодогвардейская, №№ 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Примерное время работ с 9:00 до 16:00.
Бойлер с питьевой водой будет стоять около дома №46 по ул. Молодогвардейской.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!