В Самаре отключат холодную воду из-за ремонтных работ

В течение ближайших семи дней специалисты "РКС-Самара" планируют провести ряд ремонтно-профилактических работ. Они пройдут с кратковременным отключением холодной воды.

В связи с врезкой трубы диаметром 100 мм в четверг, 23 февраля с 21:00 до 9:00 24 февраля без холодной воды могут быть дома по адресам: ул. Галактионовская, №№ 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100.

Бойлер с питьевой водой планируется поставить к дому №83 по ул. Галактионовской.



28 февраля запланирована замена пожарного гидранта на ул. Молодогвардейской. Для этого придется на короткое время отключить холодное водоснабжение по адресам: ул. Молодогвардейская, №№ 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54. Примерное время работ с 9:00 до 16:00.

Бойлер с питьевой водой будет стоять около дома №46 по ул. Молодогвардейской.