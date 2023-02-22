Полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов переходит в "Химки".

Футболист арендован подмосковным клубом до конца сезона 2022/23.

Владимир Хубулов перешел в "Крылья" в июле 2022 года. За время в команде он провел 17 матчей и отдал одну голевую передачу.