Полузащитник "Крыльев Советов" Владимир Хубулов переходит в "Химки".
Футболист арендован подмосковным клубом до конца сезона 2022/23.
Владимир Хубулов перешел в "Крылья" в июле 2022 года. За время в команде он провел 17 матчей и отдал одну голевую передачу.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?