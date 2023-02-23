В губернской думе рассмотрят ситуацию с фото и видео депутата Михаила Абдалкина в Интернете

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников дал поручение комитету областного парламента по регламенту незамедлительно рассмотреть ситуацию с появлением в сети Интернет видеоролика и фотографий депутата Михаила Абдалкина, которые получили широкий общественный резонанс.

"Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше! Я, как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым. По моему поручению комитет по регламенту рассмотрит этот вопрос, будет принято решение", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Заседание комитета Самарской губернской думы по регламенту состоится в ближайшие время.