В Тольятти холодной водой затопило улицу Коммунистическую

В пятницу, 24 февраля, утром жители Комсомольского района Тольятти стали звонить в аварийные службы - по улице Коммунистической хлынула вода.

Как сообщили в диспетчерской службе Тольятти, произошел порыв трубы холодного водоснабжения на водоводе в районе дома № 21 по улице Коммунистической.

Поток воды превратил проезжую часть в настоящий бассейн, который, в связи с похолоданием, может стать обширным катком.



Специалисты ресурсоснабжающей организации прибыли на место аварии и пытаются ликвидировать причину коммунального ЧП.

Холодное водоснабжение отключили, для нужд жильцов прибыл бойлер с питьевой водой.