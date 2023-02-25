В музее им. Алабина открылась выставка "Разящая красота. Оружие Востока"

В Самарском областном историко-краеведческой музее им. П. В. Алабина презентовали новую выставку "Разящая красота. Оружие Востока", где представлено около 100 образцов огнестрельного и холодного оружия, изготовленного в период XVIII–XIX вв.

Экспозиция входит в цикл выставок, посвященных оружию. Первая презентация в музее им. Алабина прошла в 2016 году и посвящалась холодным оружиям мира. Следующая выставка знакомила только с огнестрельным оружием. Далее рассказывали о самых ярких образцах, а сейчас экспозиция представляет оружия разных уголков Востока.

"Все фигурирующие запасники оружия являются имуществом самарского музея. Крупные поступления в коллекцию связаны с годами революции и гражданской войны, основной частью коллекции стали предметы вооружения из имения Орлова-Давыдова и частной коллекции владельца Жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакано", - пояснила сотрудник отдела истории Валерия Плетнева.

Образцы оружия в рамках выставки делятся по регионам. Путешествие начинается с самой объемной коллекции саблей и кинжалов Персии (Иран). Здесь можно узнать, чем отличаются от других оружий иранские сабли и кинжалы, ознакомиться с историей кинжала Джамбия и меча Зульфикар, посмотреть на боевые вилы, персидский топор - табар и булавы (палица).

Есть информация о кавказском оружии - подробно рассказывается об отличиях кинжалов и шашек XVIII–XIX вв., таких как кама, бебут и палаш. Углубляясь в турецкое прошлое, можно узнать историю меча ятаган и сабли "Килич".

В Китае к мечам относились не только как к оружию, но и как к предмету, обладающему магией. В этой части выставки объясняются особенности меча Дао и меча Цзянь. А в уголке с предметами индийской коллекции можно ознакомиться с национальным оружием индусов - саблей Тальвар и холодным оружием Катар (кутар).

Также экспозиция представляет эру меча в Японии, когда самурайский меч стал называться "душой самурая". Здесь рассказывается о таких мечах, как меч Катана, Вакидзаси и меч Тати. Помимо этого, в комплекс вооружения самурая входил нож. На выставке представлен рассказ о ноже Танто.

Несколько витрин посвящены пистолетам и ружьям - в этом отделе представлены отличительные черты огнестрельных оружий разных регионов Востока.

Посетить выставку можно до 28 мая по адресу: ул. Ленинская, 142, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина. Вход - 200 руб., для льготников и детей - 150 рублей.