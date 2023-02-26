Мэр Елена Лапушкина лично проверяет содержание территорий районов Самары

В воскресенье, 26 февраля, глава Самары Елена Лапушкина проверила, как организована уборка от снега и наледи во внутригородских районах.

"Типичные для конца зимы погодные условия, когда морозы сменяются оттепелью и наоборот — большая ответственность для городских служб, обеспечивающих уборку города от снега, содержание домов, придомовых и дворовых территорий. Учитывая переход снега в ледяной дождь, поставила задачу сегодня сделать упор на противогололедную обработку дорог и тротуаров, остановочных павильонов, выходов из подъездов. В уборке улично-дорожной сети и дворовых территорий задействованы абсолютно все службы. Все знают прогноз погоды, рассчитываю, что все качественно отработают на своих территориях", — подчеркнула глава города.

Под конец календарной зимы осадки "не сдают позиций". В Самаре и Самарской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: "Ожидаются усиление южного ветра, порывы 16-21 м/с, метель при видимости 1 км. Днем 26 февраля местами гололед".

В таких условиях поддержание нормативного состояния территорий остается в числе приоритетных задач всех профильных служб. Поэтому, независимо от праздничных и выходных дней, дорожно-коммунальная техника и уборщики трудятся непрерывно. Графики выхода на участки обслуживания своевременно корректируются — с учетом погодного прогноза и текущего состояния территорий.

Там, где необходимо, сейчас продолжаются снегоуборочные работы. А на участках, где снег убран, ведется локальная обработка противогололедными материалами — механизированным способом и вручную. Прежде всего, они помогают бороться с наледью, препятствуют образованию снежных и ледяных накатов. При этом сразу же, как подействуют реагенты, образовавшуюся "кашу" поручено сметать в прилотковую зону дороги, а затем вывозить на площадки временного складирования.

Особое внимание — проездам к медицинским, образовательным и другим социальным учреждениям. В целом службы благоустройства нацелены на то, чтобы подготовить территории к началу новой рабочей недели.

"В минувшую ночную смену был обеспечен выход на улицы города 100 дорожных рабочих, включая 28 привлеченных уборщиков, и 216 единиц дорожной техники. Чаще всего требуются дополнительные погрузчики и самосвалы большой вместимости для вывоза снега. Всего задействовали 62 единицы такой техники, предоставленной согласно договорным обязательствам промышленными предприятиями, строительными организациями", — пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

За прошедшие сутки дорожно-коммунальные службы израсходовали 317 т противогололедных материалов. Вывезли 4 860,8 т снежных масс, в том числе почти 2/3 на "полигоны" доставило муниципальное предприятие "Благоустройство" и порядка 1/3 — подрядчики, в зоне ответственности которых находится улично-дорожная сеть в Кировском и Самарском внутригородских районах. Всего с начала зимнего сезона "полигоны" пополнились накоплениями в количестве 206 632,3 т.

Сегодня днем на расчистку и обработку всех городских территорий (улиц, скверов, бульваров, парков, набережной, а также внутриквартальных зон) направлено 237 машин и 2 159 уборщиков, включая дворников управляющих организаций. "Службам благоустройства поручено нарастить темпы работ. Это необходимо не только для того, чтобы повысить пропускную способность транспортных артерий, позаботиться о безопасности дорожного движения. В нынешних условиях температурных "качелей", с переходом через нулевую отметку, вероятность разрушения асфальтобетона увеличивается, и защитить дорожное полотно от появления дефектов также является одной из основных задач профильных городских предприятий, организаций-подрядчиков", — добавил Виктор Ненашев.

Все недостатки, выявленные в ходе непрерывного мониторинга, должны быть устранены — локации, по которым возникли замечания, останутся на контроле до полного исполнения поставленных задач.

Пока горожане находятся на праздничных выходных, на территориях внутригородских районов коммунальные службы Самары также в усиленном режиме продолжают устранять последствия снегопада и температурных перепадов.

"Особое внимание сейчас — очистке кровель, потому что наледь образуется моментально, возникает опасность схода снега и наледи с крыш. Мониторинг ситуации необходимо вести ежедневно. Сегодня вместе с главами внутригородских районов проверяем территорию — посмотрели состояние домов и дворов на Михаила Сорокина, Подшипниковой, Мичурина, Молодогвардейской, Чапаевской, Красноармейской и других. Видно, что есть УК, ТСЖ, ЖСК, которые действительно работают и своевременно приводят в порядок вверенные им дома и придомовые территории. К сожалению, так не везде. На многих внутриквартальных проездах необходимо убирать колейность. Невыполнение обязательств управляющими организациями фиксируется администрациями районов и соответствующие материалы передаются в надзорные органы", — отметила Елена Лапушкина.

Дворники и спецтехника управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН, районных МБУ в ежедневном режиме наводят порядок во дворах, на незакрепленных территориях и подходах к объектам соцсферы. В приоритете коммунальных служб расчистка подходов к подъездам многоквартирных домов, отмосток, пешеходных дорожек во дворах, дворовых и внутриквартальных проездов, лестниц.

В связи с потеплением сегодня ответственные службы усилят и обработку территорий противогололедными материалами во избежание скользкости при понижении температуры воздуха. Песчано-соляная смесь распределяется преимущественно на выходах из подъездов и тротуарных дорожках для комфортного передвижения жителей. При необходимости эти работы продолжатся и в понедельник, 27 февраля.

Так, в Красноглинском районе Самары по состоянию на 07:00 уже работали 147 дворников и 17 спецмашин.

"Отмечу, что в эти выходные ответственные службы были задействованы на всех территориях Красноглинского района. Наша задача — к началу новой рабочей недели обеспечить максимальную расчистку и безопасность для горожан, — рассказал глава Красноглинского внутригородского района Самары Вячеслав Коновалов. — Ежедневно во дворах было задействовано до 235 дворников, количество техники наращивали до 34 единиц".

В Железнодорожном районе Самары с раннего утра во дворах и на незакрепленных территориях трудятся 259 дворников, в механизированной уборке задействовано 11 единиц техники.

"Всем организациям также поставлена задача по погодным условиям обеспечить обработку вверенных территорий противогололедными материалами, чтобы в понедельник самарцы могли беспрепятственно передвигаться, направляясь по своим делам, — подчеркнул Глава Железнодорожного внутригородского района Вадим Тюнин. — В ежедневном режиме при участии своих заместителей и управляющих микрорайонами слежу за своевременностью и качеством выполняемых работ. К этому процессу подключена и районная административная комиссия. По выявленным замечаниям составят акты, которые будут незамедлительно направлены в надзорные органы — Государственную жилищную инспекцию или Прокуратуру".

В числе актуальных сезонных работ во всех внутригородских районах — и расчистка кровель и козырьков подъездов от снега и наледи. В зоне повышенного внимания находятся скатные кровли, особенно те, что обращены на пешеходные зоны и выходы из подъездов. Например, в Железнодорожном районе сегодня на крышах трудятся 8 бригад рабочих.

Обращаем внимание горожан на то, что за расчистку от снега и наледи парапетов балконов (лоджий), оконных карнизов и кондиционеров отвечают собственники помещений. Напомним также, что главы районов отслеживают своевременность и качество работ не только коммунальщиков, задействованных на придомовых, внутридворовых, внутриквартальных и незакрепленных участках. Еще одна задача — координация работ МП "Благоустройство" и других подрядчиков, обеспечивающих расчистку улично-дорожной сети.

Единственным препятствием для уборки и обработки территорий становится припаркованный личный транспорт горожан.

В связи с этим автовладельцев просят не бросать надолго машины вдоль дорог, у дворовых проездов, контейнерных площадок и по возможности перемещать свой транспорт в уже очищенные локации.

Главное управление МЧС России по Самарской области и Госавтоинспекция напоминают о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения — нужно быть аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений).

Машины также следует парковать вдали от кровель, деревьев, слабо укрепленных конструкций.