В регионе реализуется информационно-просветительская кампания "Команда наставников Самарской области"

С января 2023 г. в Самарской области реализуется информационно-просветительская кампания "Команда наставников Самарской области", призванная популяризировать институт наставничества. В год, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным "Годом педагога и наставника", проект приобретает особую значимость.
Сегодня интерес к науке и научным достижениям растет, при этом прослеживается четкий запрос аудитории на доступное, понятное описание научных результатов и их влияния на жизнь людей. В рамках информационно-просветительской кампании "Команда наставников Самарской области" предусмотрено мультиформатное общение с аудиторией через социальные сети, наружную рекламу, научные фестивали и научно-популярные встречи, которые в понятной, доступной форме расскажут о достижениях научного кластера Самарской области, научных проектах региона, об их практическом применении, а также о людях, которые не просто двигают самарскую науку вперед, но также выступают наставниками для будущего поколения.
Тиражирование эффективных практик наставничества, повышение социального статуса наставника, поддержка инновационных разработок и технологий Самарской области, привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и научных разработок — приоритетные задачи проводимого в Российской Федерации десятилетия науки и технологий и ключевые акценты в работе регионального правительства.
В нашем регионе большое внимание уделяется развитию института наставничества: губерния — активный участник федеральных конкурсов профмастерства, работают программы поддержки и поощрения начинающих и уже состоявшихся профессионалов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что на современном этапе развития страны наставничество может и должно сыграть ключевую роль в подготовке кадров, обеспечении опережающего развития в целом.
Развитие науки в регионе идет в нескольких направлениях — академическая, отраслевая и вузовская.
В феврале, в рамках мероприятий посвященных Дню российской науки, в команду наставников Самарской области вошли лучшие представители вузовской и академической науки региона:
Котельников Геннадий Петрович (Совет ректоров вузов Самарской области, Самарский государственный медицинский университет);
Сойфер Виктор Александрович (Самарский университет им. Королева);
Абрамовских Елена Валерьевна (Самарский государственный социально-педагогический университет);
Аншаков Геннадий Петрович (акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс");
Байриков Иван Михайлович (Самарский государственный медицинский университет);
Гречников Федор Васильевич (Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук);
Котова Светлана Павловна (Самарский филиал Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук);
Куркин Владимир Александрович (Самарский государственный медицинский университет);
Шахматов Евгений Владимирович (Самарский университет им. Королева);
Шевченко Сергей Николаевич (Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук).
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.