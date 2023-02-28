СМИ: "Спартак" может выкупить Владислава Шитова у "Крыльев" за 300 млн рублей

У "Спартака" есть опция обратного выкупа 19-летнего хавбека Владислава Шитова у "Крыльев Советов" за 300 млн руб., сообщает "РБ Спорт".

Шитов — воспитанник "Спартака", в системе клуба находился с 2015 года.

С начала текущего сезона футболист играл за "Крылья Советов" на правах аренды, а на прошлой неделе волжане выкупили его у москвичей.