СМИ: "Спартак" может выкупить Владислава Шитова у "Крыльев" за 300 млн рублей

У "Спартака" есть опция обратного выкупа 19-летнего хавбека Владислава Шитова у "Крыльев Советов" за 300 млн руб., сообщает "РБ Спорт".
Шитов — воспитанник "Спартака", в системе клуба находился с 2015 года.
С начала текущего сезона футболист играл за "Крылья Советов" на правах аренды, а на прошлой неделе волжане выкупили его у москвичей.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?