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Общество

Стартовал конкурс профессионального мастерства "Учитель года Самарской области - 2023"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства "Учитель года Самарской области — 2023". В этом году в Самарской области конкурс проводится в 33 раз.

В областном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области.
Из сельских школ в конкурсе участвуют 8 педагогов, 13 — из городских школ. В числе конкурсантов есть 5 молодых педагогов (до 30 лет включительно).

Среди педагогов-участников — 18 женщин и 3 мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:
- 4 учителя математики;
- 3 учителя, из них 1 молодой педагог, истории и обществознания;
- 3 учителя, из них 2 молодых педагога, химии;
- 3 учителя английского языка;
- 2 учителя физики, из них 1 молодой педагог;
- 2 учителя русского языка и литература;
- 2 учителя начальных классов;
- 1 учитель изобразительного искусства;
- 1 молодой педагог по предмету биология.

Конкурсные мероприятия проходят в Самаре, на базе Гимназии № 11 (Базовая школа РАН): с 27 февраля по 2 марта по направлению "Учебное занятие", а 3 и 4 марта — "Внеурочное занятие".

После конкурсных мероприятий будет определена пятерка финалистов конкурса. 14 марта 2023 года в Большом лектории Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников финалисты проведут "Мастер-классы" и примут участие в "Педагогическом совете" с министром образования и науки Самарской области.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области — 2023" запланирована на 21 апреля 2023 г. в зале Самарской государственной филармонии.

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