Стартовал конкурс профессионального мастерства "Учитель года Самарской области - 2023"

Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства "Учитель года Самарской области — 2023". В этом году в Самарской области конкурс проводится в 33 раз.
В областном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов Самарской области.
Из сельских школ в конкурсе участвуют 8 педагогов, 13 — из городских школ. В числе конкурсантов есть 5 молодых педагогов (до 30 лет включительно).
Среди педагогов-участников — 18 женщин и 3 мужчин, которые представляют различные предметные области преподавания, в том числе:
- 4 учителя математики;
- 3 учителя, из них 1 молодой педагог, истории и обществознания;
- 3 учителя, из них 2 молодых педагога, химии;
- 3 учителя английского языка;
- 2 учителя физики, из них 1 молодой педагог;
- 2 учителя русского языка и литература;
- 2 учителя начальных классов;
- 1 учитель изобразительного искусства;
- 1 молодой педагог по предмету биология.
Конкурсные мероприятия проходят в Самаре, на базе Гимназии № 11 (Базовая школа РАН): с 27 февраля по 2 марта по направлению "Учебное занятие", а 3 и 4 марта — "Внеурочное занятие".
После конкурсных мероприятий будет определена пятерка финалистов конкурса. 14 марта 2023 года в Большом лектории Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников финалисты проведут "Мастер-классы" и примут участие в "Педагогическом совете" с министром образования и науки Самарской области.
Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области — 2023" запланирована на 21 апреля 2023 г. в зале Самарской государственной филармонии.
Последние комментарии
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.