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Общество

"Ворует электричество, читает наговоры": самарская пенсионерка подала в суд на соседку

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Настоящая соседская драма развернулась в доме на улице Придорожная в Самаре. Как рассказывает Лариса Мартынова, здесь в одной из квартир живет ее 78-летняя мама. А в квартире за стеной — молодая сотрудница государственного ведомства. Соседки сначала даже приятельствовали и поздравляли друг друга с праздниками. Но потом что-то пошло не так.

"В 2020 году соседка делала ремонт. Провода проходят над ее квартирой. Там выдолбили отверстие и попали в наш провод", — рассказывает Лариса.

Дальше, как пишет уже мама Ларисы, Валентина Петровна, в своем заявлении в суд, она вернулась с дачи домой и обнаружила, что электричество отключено, а в квартире жуткий запах из-за испортившихся продуктов. Электричество снова дали, да вот только счета за него, как рассказывает Валентина Петровна, резко увеличились — раза в три-четыре. Выяснить причины удалось не сразу — то коронавирусные ограничения, то муж болел… Секрет вскрылся лишь в 2022 году, когда в доме в очередной раз перегорели провода и пришел электрик.

"Сотрудник управляющей организации обнаружил наличие перебитых проводов над квартирой 8 и провод, подключенный к прибору учета квартиры 7, и уходящий в стену, за которой расположена квартира 8", — пишет пенсионерка в заявлении в суд.

Как рассказывает Лариса Мартынова, решить вопрос по-соседски не удалось. Электрик пришел снова и составил акт с печатью, было написано заявление в правоохранительные органы и администрацию. А соседка, мол, начала делать что-то в отместку.

"Сначала сняла и унесла дверь в общий коридор, которую мы устанавливали, чтоб было теплее. Потом мы поставили камеры и увидели, как она что-то льет под нашу дверь и читает наговоры. Но главное, она отворачивает камеры. И я боюсь, что она решит сделать что-то с проводами сама, например, переподключить наши провода к ее, а в итоге устроит пожар. Поэтому и прошу огласки в СМИ", — рассказывает Лариса.

Видео и фото, подтверждающие рассказ, Лариса предоставила редакции Волга Ньюс.

В суде же женщины просили компенсацию в семь тысяч рублей и возмещение морального ущерба — еще 15. Но суд Куйбышевского района в иске отказал. Сейчас пенсионерка попытает счастья в вышестоящем суде.

Гид потребителя

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