В Самаре усилены работы по промывке дождеприемников, откачке талой воды и удалению наледи

Работы, которые производятся еще и в рамках подготовки к паводку, организуют во всех районах Самары — на участках, оснащенных "ливневками". Там, где ливневая канализация отсутствует, а также в низинах подрядчики продолжают откачку бойлерами — за минувшие сутки с улиц города удалено 437 кубометров талых вод.

Кроме того, сегодня днем для расчистки и обработки всех городских территорий (улично-дорожной сети, бульваров, скверов, парков, набережной и внутриквартальных зон) направили 308 машин и 3 410 уборщиков, включая дворников.

Жителей предупреждают, что при наличии сигнальных лент-ограждений и фан-барьеров на участках тротуаров такие локации нужно обходить. Помимо этого, горожан просят по возможности освобождать обочины дорог, чтобы профильные службы могли полноценно производить механизированную уборку и очистку дождеприемников.