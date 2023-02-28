В Самаре усилены работы по промывке дождеприемников, откачке талой воды и удалению наледи

Работы, которые производятся еще и в рамках подготовки к паводку, организуют во всех районах Самары — на участках, оснащенных "ливневками". Там, где ливневая канализация отсутствует, а также в низинах подрядчики продолжают откачку бойлерами — за минувшие сутки с улиц города удалено 437 кубометров талых вод.
Кроме того, сегодня днем для расчистки и обработки всех городских территорий (улично-дорожной сети, бульваров, скверов, парков, набережной и внутриквартальных зон) направили 308 машин и 3 410 уборщиков, включая дворников.
Жителей предупреждают, что при наличии сигнальных лент-ограждений и фан-барьеров на участках тротуаров такие локации нужно обходить. Помимо этого, горожан просят по возможности освобождать обочины дорог, чтобы профильные службы могли полноценно производить механизированную уборку и очистку дождеприемников.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!