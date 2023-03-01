"Монолит" капитально отремонтирует часть Самарского госпиталя ветеранов войн

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О. Яковлева" определился с подрядчиком, который разработает рабочую документацию и капитально отремонтирует главный корпус медучреждения, расположенный на ул. XXII Партсъезда, 43.
Начальная цена контракта составила 41,3 млн рублей. На торги заявился всего один участник — ООО "Самарская строительная компания "Монолит". Его заявку признали соответствующей требованиям.
Победитель торгов должен подготовить помещения под размещение стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушениями ЦНС.
В техзадании отмечается, что площадь капитального ремонта помещений составляет 1071 кв метр (первый и цокольный этажи 6-этажного здания).
Работы будут выполнены в пять этапов, включающих: разработку рабочей документации, ее корректировку, проведение госэкспертизы, демонтажные и строительные работы.
Завершить их необходимо до 31 мая 2023 года.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?