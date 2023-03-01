"Монолит" капитально отремонтирует часть Самарского госпиталя ветеранов войн

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О. Яковлева" определился с подрядчиком, который разработает рабочую документацию и капитально отремонтирует главный корпус медучреждения, расположенный на ул. XXII Партсъезда, 43.

Начальная цена контракта составила 41,3 млн рублей. На торги заявился всего один участник — ООО "Самарская строительная компания "Монолит". Его заявку признали соответствующей требованиям.

Победитель торгов должен подготовить помещения под размещение стационарного отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушениями ЦНС.

В техзадании отмечается, что площадь капитального ремонта помещений составляет 1071 кв метр (первый и цокольный этажи 6-этажного здания).

Работы будут выполнены в пять этапов, включающих: разработку рабочей документации, ее корректировку, проведение госэкспертизы, демонтажные и строительные работы.

Завершить их необходимо до 31 мая 2023 года.