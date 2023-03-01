В Самаре создали систему проектирования инженерных сетей с использованием технологии дополненной реальности

Самарская компания "АР СОФТ" создала инновационную систему трехмерного моделирования инженерных сетей с использованием технологии дополненной реальности (AR) - AR Trays Designer. Разработку уже используют на крупных промышленных комплексах севера России.

Идея создания системы моделирования появилась в 2019 году. В "АР СОФТ" отмечают, что широкое использование дополненной реальности в проектировании - это один из этапов развития сферы строительства, через который пройдет каждый участник рынка. При этом компании, первыми внедряющие подобные разработки в свои бизнес-процессы, имеют самые высокие шансы достичь технологического лидерства и сохранить его.

"Идея создания была продиктована назревшей необходимостью в совершенствовании и ускорении процессов обследования объектов при замене инженерных сетей. Это происходило и происходит во многих компаниях с помощью карандаша и блокнота - специалист на месте замеряет существующие объекты (чертежи которых за давностью лет потеряли актуальность), зарисовывает их расположение в блокнот и едет в офис, чтобы там использовать свои эскизы для создания 2D- или 3D-чертежей в CAD-системах (системах автоматизированного проектирования — прим. авт.)", - объясняет директор "АР СОФТ" Андрей Савельев.

Результаты испытаний показывают, что AR Trays Designer позволяет специалисту без замеров и прямо на месте строительства создать, например, 3D-модель будущей инженерной трассы. В офисе ему остается лишь загрузить ее в CAD-программу.

Технически в программе три модуля. В модуле "Конфигуратор узла" формируются типовые узлы инженерных сетей, задаются основные параметры будущей трассы инженерных коммуникаций - характеристики опор, балок, труб, лотков, вентиляционных каналов и прочих элементов. Это делают на компьютере через подключенную к программе базу изделий. Веб-модуль - это личный кабинет пользователя, в котором хранятся созданные или загруженные 3D-модели. Там же формируется спецификация изделий.

С помощью модуля "Построитель трассы", видя все существующие на строительной площадке объекты, специалист в AR-очках прокладывает линию прохождения инженерной сети. "В один клик" он строит виртуальную 3D-модель будущего сооружения в дополненной реальности. Эту модель можно использовать в дальнейшей работе по созданию проектной документации.

По словам специалистов "АР СОФТ", пилотные испытания и внедрение системы AR Trays Designer показывают, что количество ошибок в проектной документации может сократиться на 80%, а трудозатраты на проектирование инженерных сетей - на 50%. Это становится возможным в том числе за счет создания 3D-модели в масштабе 1:1 и мгновенной выгрузки корректной спецификации, содержащей типы и количество необходимых элементов.

Ранее на отечественном рынке не было аналогов этой системы. В том числе не было и зарубежных разработок. Как заявляют в "АР СОФТ", AR Trays Designer - оригинальная технология, позволяющая вывести отечественные компании вперед в плане технологического развития. На тестирование идеи ушло около четырех месяцев. На создание MVP (ранняя версия продукта с минимальным набором функций) потребовался год и еще около года - на доработку системы до уровня коммерческой версии.

"Создание инновационных программных продуктов требует много времени и сил, и мы гордимся тем, что ядро коллектива разработчиков находится в штаб-квартире компании в Самаре. То есть AR Trays Designer - это самарское программное обеспечение", - отметил Андрей Савельев.

Система трехмерного моделирования считается полноценной рабочей программой. Она распространяется по лицензии - заказчики могут приобрести ее на необходимое количество рабочих мест. Но при этом ее развитие продолжается. По словам директора компании, от пользователей постоянно приходит обратная связь. В "АР СОФТ" ее анализируют, и некоторые из актуальных предложений становятся основой для улучшения функционала и обновлений AR Trays Designer.

Отвечая на вопрос о влиянии на проект западных санкций, в "АР СОФТ" делятся наблюдением, что в связи со сложностью мировой экономической обстановки и постоянным санкционным давлением многие отечественные компании были вынуждены сократить объемы пилотирования и внедрения новых технологий. Рынок потерял в динамике. Но при этом в компании видят, что государство предпринимает серьезные шаги к поддержанию инновационных отраслей, и уверены в перспективе их дальнейшего развития. "АР СОФТ" имеет несколько решений с использованием дополненной и виртуальной реальности: для управления строительством, для строительного и авторского контроля с AR и для совместной работы команд с 3D-моделями в VR (виртуальной реальности). Все они направлены на повышение эффективности рабочих процессов, что очень важно в кризисные моменты.

AR Trays Designer прошел несколько пилотных внедрений, и его применение разворачивается на нескольких крупных промышленных комплексах на севере России. К сожалению, из-за режима коммерческой тайны разработчики не могут назвать конкретных клиентов.

"В первую очередь интерес проявляют крупные корпоранты - игроки нефтегазовой, металлургической и атомной промышленности. У таких компаний существуют специальные подразделения, отвечающие за развитие производства с помощью новейших технологий, поэтому диалог с ними строится в атмосфере полного взаимопонимания", - резюмирует Андрей Савельев.