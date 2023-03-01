В Самаре создали систему проектирования инженерных сетей с использованием технологии дополненной реальности

Самарская компания "АР СОФТ" создала инновационную систему трехмерного моделирования инженерных сетей с использованием технологии дополненной реальности (AR) - AR Trays Designer. Разработку уже используют на крупных промышленных комплексах севера России.
Идея создания системы моделирования появилась в 2019 году. В "АР СОФТ" отмечают, что широкое использование дополненной реальности в проектировании - это один из этапов развития сферы строительства, через который пройдет каждый участник рынка. При этом компании, первыми внедряющие подобные разработки в свои бизнес-процессы, имеют самые высокие шансы достичь технологического лидерства и сохранить его.
"Идея создания была продиктована назревшей необходимостью в совершенствовании и ускорении процессов обследования объектов при замене инженерных сетей. Это происходило и происходит во многих компаниях с помощью карандаша и блокнота - специалист на месте замеряет существующие объекты (чертежи которых за давностью лет потеряли актуальность), зарисовывает их расположение в блокнот и едет в офис, чтобы там использовать свои эскизы для создания 2D- или 3D-чертежей в CAD-системах (системах автоматизированного проектирования — прим. авт.)", - объясняет директор "АР СОФТ" Андрей Савельев.
Результаты испытаний показывают, что AR Trays Designer позволяет специалисту без замеров и прямо на месте строительства создать, например, 3D-модель будущей инженерной трассы. В офисе ему остается лишь загрузить ее в CAD-программу.
Технически в программе три модуля. В модуле "Конфигуратор узла" формируются типовые узлы инженерных сетей, задаются основные параметры будущей трассы инженерных коммуникаций - характеристики опор, балок, труб, лотков, вентиляционных каналов и прочих элементов. Это делают на компьютере через подключенную к программе базу изделий. Веб-модуль - это личный кабинет пользователя, в котором хранятся созданные или загруженные 3D-модели. Там же формируется спецификация изделий.
С помощью модуля "Построитель трассы", видя все существующие на строительной площадке объекты, специалист в AR-очках прокладывает линию прохождения инженерной сети. "В один клик" он строит виртуальную 3D-модель будущего сооружения в дополненной реальности. Эту модель можно использовать в дальнейшей работе по созданию проектной документации.
По словам специалистов "АР СОФТ", пилотные испытания и внедрение системы AR Trays Designer показывают, что количество ошибок в проектной документации может сократиться на 80%, а трудозатраты на проектирование инженерных сетей - на 50%. Это становится возможным в том числе за счет создания 3D-модели в масштабе 1:1 и мгновенной выгрузки корректной спецификации, содержащей типы и количество необходимых элементов.
Ранее на отечественном рынке не было аналогов этой системы. В том числе не было и зарубежных разработок. Как заявляют в "АР СОФТ", AR Trays Designer - оригинальная технология, позволяющая вывести отечественные компании вперед в плане технологического развития. На тестирование идеи ушло около четырех месяцев. На создание MVP (ранняя версия продукта с минимальным набором функций) потребовался год и еще около года - на доработку системы до уровня коммерческой версии.
"Создание инновационных программных продуктов требует много времени и сил, и мы гордимся тем, что ядро коллектива разработчиков находится в штаб-квартире компании в Самаре. То есть AR Trays Designer - это самарское программное обеспечение", - отметил Андрей Савельев.
Система трехмерного моделирования считается полноценной рабочей программой. Она распространяется по лицензии - заказчики могут приобрести ее на необходимое количество рабочих мест. Но при этом ее развитие продолжается. По словам директора компании, от пользователей постоянно приходит обратная связь. В "АР СОФТ" ее анализируют, и некоторые из актуальных предложений становятся основой для улучшения функционала и обновлений AR Trays Designer.
Отвечая на вопрос о влиянии на проект западных санкций, в "АР СОФТ" делятся наблюдением, что в связи со сложностью мировой экономической обстановки и постоянным санкционным давлением многие отечественные компании были вынуждены сократить объемы пилотирования и внедрения новых технологий. Рынок потерял в динамике. Но при этом в компании видят, что государство предпринимает серьезные шаги к поддержанию инновационных отраслей, и уверены в перспективе их дальнейшего развития. "АР СОФТ" имеет несколько решений с использованием дополненной и виртуальной реальности: для управления строительством, для строительного и авторского контроля с AR и для совместной работы команд с 3D-моделями в VR (виртуальной реальности). Все они направлены на повышение эффективности рабочих процессов, что очень важно в кризисные моменты.
AR Trays Designer прошел несколько пилотных внедрений, и его применение разворачивается на нескольких крупных промышленных комплексах на севере России. К сожалению, из-за режима коммерческой тайны разработчики не могут назвать конкретных клиентов.
"В первую очередь интерес проявляют крупные корпоранты - игроки нефтегазовой, металлургической и атомной промышленности. У таких компаний существуют специальные подразделения, отвечающие за развитие производства с помощью новейших технологий, поэтому диалог с ними строится в атмосфере полного взаимопонимания", - резюмирует Андрей Савельев.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении