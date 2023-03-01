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Представители парламентских фракций в Самарской губернской думе дали оценку поступку депутата Михаила Абдалкина

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 февраля, на заседании комитета по регламенту Самарской губернской думы под председательством и.о. председателя комитета Владимира Бокка депутаты в соответствии с поручением председателя Самарской губернской думы рассмотрели ситуацию с появлением в сети Интернет видеоролика и фотографий депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина, связанных с просмотром им оглашения послания президента Российской Федерации 21 февраля 2023 года.

Комитет рекомендовал Самарской губернской думе:
1. Считать недопустимыми поведение депутата Самарской губернской думы М.А.Абдалкина во время просмотра им оглашения послания президента Российской Федерации 21 февраля 2023 года, а также размещенные им в сети Интернет материалы, подтверждающие данное поведение.
2. Объявить публичное порицание депутату Самарской губернской думы М.А.Абдалкину за указанное поведение, представляющее собой нарушение правил депутатской этики в виде размещения в сети Интернет материалов, выражающих неуважение к общепринятым нормам поведения и наносящих ущерб чести и достоинству иных лиц.
3. Предложить руководству Самарского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" рассмотреть в установленном порядке вопрос о наложении на М.А.Абдалкина предусмотренных уставом партии взысканий, применении крайней меры наказания в виде исключения из партии, а также об освобождении его от руководящих постов в партии.
4. Направить копии указанных материалов в правоохранительные органы и органы прокуратуры для юридической оценки.

На пленарном заседании Самарской губернской думы это решение было единогласно поддержано.  В ходе обсуждения  депутаты областного парламента высказали свои мнения.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова подчеркнула: "Депутаты избираются людьми или выдвигаются партиями для того, чтобы представлять интересы граждан. Жаль, что Михаил Анатольевич ушел с заседания. Мне хотелось задать ему вопрос: он чьи интересы представлял, когда это делал, когда президент объявил минуту молчания о погибших, когда вся страна с замиранием сердца ждала, что будет решено? Я член партии "Единая Россия" с 2017 года. Мой дед был коммунистом и очень этим гордился, и мы всей семьей этим очень гордились. Был коммунистом в годы Великой Отечественной войны. Наши деды перед смертельным боем писали заявления и просили: "Прошу считать меня коммунистом".  Я с детства с глубочайшим уважением отношусь к этой партии. И мне сейчас очень больно, что ее опорочили".

Председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина отметила: "Мы сейчас все с вами, все государство тратит столько энергии и сил для того, чтобы воспитать патриотизм у подрастающего поколения. В школах поднимают флаг, исполняют Гимн России. Депутаты, независимо от партийной принадлежности, должны быть примером для подрастающего поколения. Патриотизм начинается с любви к семье, к работе, к Родине и невозможен без уважения к лидеру страны".

Председатель комитета по бюджету Виктор Кузнецов привел цитату лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова: "Послание президента носит исключительно принципиальный характер. Уверен, что его будут внимательно изучать и наши сторонники, и наши противники. Я обратил особое внимание на то, что стратегия, которая в нем обозначена, - это защита суверенитета и традиционных национальных ценностей, и она была заявлена практически во всех разделах послания. Я с радостью отмечаю, что состоявшаяся недавно встреча президента с лидерами парламентских фракций воплощается в конкретные предложения. И считаю, что мы обязаны глубоко обдумать и скорректировать свои планы и непременно реализовать то, что сформулировано в обращении главы государства". У меня в этой связи вопрос к  Алексею Владимировичу Лескину: "Вы какую  партию здесь представляете? Ту, которую мы связываем с именами Геннадия Андреевича Зюганова, Валентина Степановича Романова, Леонида Ивановича Калашникова, или клуб любителей дешевого перформанса, с лапшой, с вышиванками?" И хотел бы получить ответ. Отмолчаться или заболтать этот вопрос не получится в нынешних условиях - время не то".

Руководитель фракции КПРФ Алексей Лескин озвучил свою позицию: "Мы с вами все сейчас обсуждаем видеоролик и фотографии. Но почему-то  никто не прочитал подпись под этим видеороликом. Обращаю ваше внимание, что здесь написано: "По просьбе заместителя председателя Самарской губернской думы прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление". И далее по тексту. Заседание комитета по регламенту сегодня состоялось, надеюсь, вы оперативно передадите нам это решение. И, согласно законодательству, вы получите ответ в положенный срок".

Депутат Михаил Усов высказал свое несогласие с такой позицией: "Буду говорить от себя лично как от депутата, человека, гражданина. Я посмотрел ролик. Если сказать, что я расстроился или разочаровался, - это будет мягко сказано. Я испытал шок - честно, искренне вам это говорю. Такой перформанс оскорбляет в моем понимании государство и высшее должностное лицо, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Подпись к ролику - это явное ерничество. То, что сказал президент о спецоперации, о гегемонии Запада, о развитии экономики, я например как  депутат и человек не считаю ложью. Я буду голосовать за решение комитета по регламенту, которое полностью поддерживаю. Отсутствующего коллегу, Михаила Анатольевича, я призываю покаяться и извиниться. Во-первых, перед нашим президентом, во-вторых, перед избирателями, которые не разделяют его мнения. И перед теми парнями, которые сейчас в зоне специальной военной операции с оружием в руках отстаивают наше право, право России на единство и независимость".

Депутат Марина Ерина поделилась мнением: "Для меня любить Родину и любить государство - разные понятия. Потому что Родина - это место, где я родилась. Я была доверенным лицом другого кандидата, когда мы выбирали президента, Грудинина. Многие думают, что  мы не слушаем президента. Но мы слушаем и цитируем его в том числе. В послании не было того, что я хотела услышать как коммунист. Понимаете? Что мы сейчас  будем просить олигархов, чтобы они помогли армии, - этого не прозвучало. И много чего не прозвучало, что я хотела услышать".

Депутат Владимир Дуцев особенно подчеркнул: "Еще 27 февраля 2022 года Генеральная прокуратура  выступила с предупреждением о том, что оказание какой-либо помощи иностранным государствам в период проведения специальной военной операции будет расцениваться как измена Родине. Наш коллега Абдалкин из фракции КПРФ после своего перформанса стал "звездой" иностранных, западных и украинских СМИ. Эту вещь тиражируют, что наверняка повышает боевой дух нацистов. Не это ли "иная помощь врагу"? Я уверен, что прокуратура Самарской области очень внимательно разберется в этом вопросе и даст исчерпывающую правовую свою оценку".

Александр Степанов, руководитель фракции "ЛДПР", поддержал решение комитета по регламенту:  "Я считаю, что в решение комитета по регламенту надо добавить обращение в военкомат с предложением рассмотреть: может, гражданин как раз подходит под военный призыв? Если у человека есть гражданская позиция, и после полугода нахождения на службе он продолжит ее отстаивать, то она имеет право на существование. Он должен ответить за свои слова и действия. Я считаю, что нам надо дать ему максимально жесткую оценку. И если КПРФ не примет серьезных решений в публичной плоскости, то и к ним надо предъявить ряд вопросов как к нашим коллегам по губернской думе".

Михаил Маряхин, руководитель фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" прокомментировал: "Большинство депутатов фракции КПРФ не признают недопустимость поведения депутата Абдалкина. Поэтому, на мой взгляд, оценку его поступка должны дать правоохранительные органы, а решение пусть принимает суд".

"Позиция фракции "Новые люди" в Самарской губернской думе такова: мы не поддерживаем такого поведения депутата Самарской губернской думы, потому что поступок не имеет никакого здравого смысла. И такое публичное неуважение к посланию президента Российской Федерации, лично к Владимиру Владимировичу Путину считаем неуместным", - рассказал Роман Маркаров, руководитель фракции "Новые люди".

Руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин рассказал: "Послание я застал в зоне специальной военной операции. Некоторые солдаты имели возможность слушать послание президента онлайн или по радио. Хочу сказать, что когда президент предложил почтить минутой молчания память погибших, многие солдаты в окопах, не боясь снайперов, встали! А в это время депутат Самарской губернской думы позволяет себе такие выходки. Я однозначно  понимаю, с кем он и на кого работает. И очень надеюсь, что правоохранительные органы дадут свою оценку. Для меня такого депутата больше не существует. И я не позволю, чтобы из нашего уважаемого законодательного собрания устраивали цирк".

Председатель областного парламента Геннадий Котельников отметил: "Этот поступок и связанные с ним материалы получили очень широкий резонанс, причем не только в нашем регионе, но и на федеральном уровне. К нам в думу поступили и продолжают поступать обращения граждан Самарской области, из других регионов, которые крайне отрицательно характеризуют этот поступок. Мы сегодня услышали представителей всех парламентских фракций, которые дали принципиальную морально-этическую оценку этому поступку".

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