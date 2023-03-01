В полуфинал конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание" от Самарской области прошло 10 лекторов

400 участников онлайн-этапа всероссийского конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание" прошли в полуфинал, который этой весной пройдет в 10 крупных городах в каждом из федеральных округов. Самарскую область в полуфинале представят 10 лекторов.

Всего из Приволжского федерального округа продолжат борьбу за звание лучшего лектора страны 63 просветителя.

Участниками онлайн-этапа, прошедшего с 3 по 8 февраля, стали 800 лекторов из 77 регионов России. Они подготовили новые лекции в рамках заявленных направлений: естественные науки, карьера и бизнес, культура и искусство, медиа и маркетинг, наука и технологии, социально-гуманитарные науки, спорт и здоровый образ жизни, экология и благотворительность. Прозвучали лекции о бизнес-пикапе XXI века, истории отечественной военной журналистики, охоте на микробов, концепте болота и его месте в жизни Петербурга, правовом положении роботов в России, загадках детской одаренности и другие.

Трансляции выступлений проводились в прямом эфире на сайте "Лиги Лекторов" и на странице Общества "Знание" в социальной сети ВКонтакте и набрали более миллиона просмотров. Выступления конкурсантов оценивал не только Экспертный совет, но и зрители, которые могли поставить знак одобрения понравившимся лекторам. В центре внимания при оценивании участников были общая ораторская культура, креативность в форматах преподнесения материала и уникальность темы.

Больше всего претендентов, по 10 лекторов, представлено от Самарской области и Республики Татарстан. От Пермского края и Саратовской области в полуфинал вышли по семь претендентов. Замыкает тройку лидеров ПФО Оренбургская область - от них пять лекторов.

Далее идут Нижегородская область - 4, Пензенская область - 2, Республика Башкортостан - 4, Республика Марий Эл - 2, Республика Мордовия - 3, Удмуртская Республика - 1, Ульяновская область - 4, Чувашская Республика - 4.

По результатам онлайн-этапа от Самарской области борьбу за звание лучшего лектора страны продолжат Наталья Балаклеец, Алевтина Бухнер, Сергей Денисов, Виктория Замятина, Светлана Логинова, Дмитрий Макаров, Светлана Соловьева, Григорий Спижевой, Багдат Тукабайов и Любовь Шестакова.

Три лектора, завоевавшие наибольшую симпатию интернет-аудитории, получат специальные призы. Ими стали Антон Вакуров, научный сотрудник отдела культурных программ Новгородского государственного объединенного музея-заповедника в г. Великий Новгород, Нина Витковская, начальник службы музейных проектов "Псковского музея-заповедника" и Кирилл Захаров, доктор филологических наук, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского.

Полуфинал всероссийского конкурса "Лига Лекторов" пройдет в марте-апреле 2023 года. 400 лекторов соберутся в федеральных округах России и выступят с очными лекциями перед Экспертным советом. В Приволжском федеральном округе полуфинал пройдет в г. Казани. Лучшие из полуфиналистов поедут в Москву, где состоится финальный этап конкурса. По результатам определятся 50 победителей из числа лучших лекторов страны. Все они в дальнейшем будут участвовать в мероприятиях Российского общества "Знание". Победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.