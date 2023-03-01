В полуфинал конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание" от Самарской области прошло 10 лекторов

400 участников онлайн-этапа всероссийского конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание" прошли в полуфинал, который этой весной пройдет в 10 крупных городах в каждом из федеральных округов. Самарскую область в полуфинале представят 10 лекторов.
Всего из Приволжского федерального округа продолжат борьбу за звание лучшего лектора страны 63 просветителя.
Участниками онлайн-этапа, прошедшего с 3 по 8 февраля, стали 800 лекторов из 77 регионов России. Они подготовили новые лекции в рамках заявленных направлений: естественные науки, карьера и бизнес, культура и искусство, медиа и маркетинг, наука и технологии, социально-гуманитарные науки, спорт и здоровый образ жизни, экология и благотворительность. Прозвучали лекции о бизнес-пикапе XXI века, истории отечественной военной журналистики, охоте на микробов, концепте болота и его месте в жизни Петербурга, правовом положении роботов в России, загадках детской одаренности и другие.
Трансляции выступлений проводились в прямом эфире на сайте "Лиги Лекторов" и на странице Общества "Знание" в социальной сети ВКонтакте и набрали более миллиона просмотров. Выступления конкурсантов оценивал не только Экспертный совет, но и зрители, которые могли поставить знак одобрения понравившимся лекторам. В центре внимания при оценивании участников были общая ораторская культура, креативность в форматах преподнесения материала и уникальность темы.
Больше всего претендентов, по 10 лекторов, представлено от Самарской области и Республики Татарстан. От Пермского края и Саратовской области в полуфинал вышли по семь претендентов. Замыкает тройку лидеров ПФО Оренбургская область - от них пять лекторов.
Далее идут Нижегородская область - 4, Пензенская область - 2, Республика Башкортостан - 4, Республика Марий Эл - 2, Республика Мордовия - 3, Удмуртская Республика - 1, Ульяновская область - 4, Чувашская Республика - 4.
По результатам онлайн-этапа от Самарской области борьбу за звание лучшего лектора страны продолжат Наталья Балаклеец, Алевтина Бухнер, Сергей Денисов, Виктория Замятина, Светлана Логинова, Дмитрий Макаров, Светлана Соловьева, Григорий Спижевой, Багдат Тукабайов и Любовь Шестакова.
Три лектора, завоевавшие наибольшую симпатию интернет-аудитории, получат специальные призы. Ими стали Антон Вакуров, научный сотрудник отдела культурных программ Новгородского государственного объединенного музея-заповедника в г. Великий Новгород, Нина Витковская, начальник службы музейных проектов "Псковского музея-заповедника" и Кирилл Захаров, доктор филологических наук, профессор кафедры общего литературоведения и журналистики Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского.
Полуфинал всероссийского конкурса "Лига Лекторов" пройдет в марте-апреле 2023 года. 400 лекторов соберутся в федеральных округах России и выступят с очными лекциями перед Экспертным советом. В Приволжском федеральном округе полуфинал пройдет в г. Казани. Лучшие из полуфиналистов поедут в Москву, где состоится финальный этап конкурса. По результатам определятся 50 победителей из числа лучших лекторов страны. Все они в дальнейшем будут участвовать в мероприятиях Российского общества "Знание". Победители получат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.