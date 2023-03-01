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Футбол Спорт

Карта болельщика заработает на всех стадионах Российской Премьер-Лиги

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Осталось несколько дней до возобновления футбольного сезона 2022/2023 Мир Российской Премьер-Лиги, где командам осталось сыграть 12 туров.

Первый матч весенней части сезона самарские "Крылья Советов" проведут на выезде, 5 марта, против московского "Динамо". Затем, 12 марта, сыграют на поле еще одного столичного клуба - ЦСКА.

Первый домашний матч состоится в воскресенье, 19 марта, на стадионе "Солидарность Самара Арена". Соперником волжан станет "Ахмат" из Грозного. Для посещения игр необходимо оформить Карту болельщика.

Билеты на матч можно приобрести от 150 рублей. С подробной билетной программой можно ознакомиться на официальном сайте клуба.

На сегодняшний день "Крылья" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей, в их активе 20 очков.

Напомним, что для посещения игр необходимо оформить Карту болельщика. С лета прошлого года в нашей стране вводится система идентификации посетителей футбольных матчей. Теперь граждане оформляют специальные цифровые Карты болельщика, которые дают возможность приобретать билеты на трибуны. Сегодня система уже протестирована на 16 стадионах, то есть на всех спортивных аренах клубов Российской Премьер-Лиги.  Сегодня в Москве проходит второй день форума "Мы вместе. Спорт". В рамках деловой программы первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров подвел итоги тестовых мероприятий системы идентификации болельщиков.

"Всего уже выдано более 450 тысяч Карт болельщика. Последние месяцы мы проводили контрольные мероприятия по тестированию систем Карт болельщика. Во второй половине чемпионата России по футболу мы ожидаем приток болельщиков, благодаря определенным системам стимулирования в регионах России. По мере развития сервиса будут предлагаться определенные бонусы для граждан, оформивших Карту болельщика", - сказал Азат Кадыров.

В Самарской области за 2022 год Карты болельщика получили более 42 тысяч болельщиков. За январь 2023 года оформили еще 244 человека.

Карту болельщика удобно оформить на портале "Госуслуги" или в офисах МФЦ. Современный сервис позволяет создать новый уровень комфорта на стадионах, а также совершенствует существующую систему безопасности на объектах спорта.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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