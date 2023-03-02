В Самаре осудили военного за незаконное получение надбавок

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, которого обвиняли в двух мошенничествах.

Как установил суд, мужчина обманул начальство и получил надбавки и компенсацию за дополнительные сутки отдыха за участие в учениях. При этом на самом деле ни в каких учениях военный не участвовал.

Суд назначил ему штраф 110 тыс. рублей.