В Самаре осудили военного за незаконное получение надбавок

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему, которого обвиняли в двух мошенничествах.
Как установил суд, мужчина обманул начальство и получил надбавки и компенсацию за дополнительные сутки отдыха за участие в учениях. При этом на самом деле ни в каких учениях военный не участвовал.
Суд назначил ему штраф 110 тыс. рублей.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.