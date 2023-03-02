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Общество

Жители Самарской области пожаловались в прокуратуру на плохое освещение и не вывезенный снег

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 марта, заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин вместе с прокурором Самарской области Сергеем Берижицким провел личный прием.

Жители региона жаловались на нарушения в социально значимых сферах. Так, житель Тольятти обжаловал действия приставов, нарушивших его право на сохранение прожиточного минимума. А несколько жителей Самары пожаловались на то, что управляющие компании плохо содержат места общего пользования и инженерные коммуникации. Один самарец сообщил о не вывезенном снеге около школы.

Жители Волжского района жаловались на плохое освещение аварийно-опасного участка дороги около пос. Придорожный в микрорайоне Южный Город, а также — на отсутствие светофора на дороге, разделяющей пос. Просвет.

Кроме того, поступила жалоба на нарушения прав людей с ограниченными возможностями из-за отсутствия пандуса в подъезде многоквартирного дома.

Николай Шишкин поручил тщательно проверить доводы заявителей и принять меры для восстановления нарушенных прав граждан.

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А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.

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Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта

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Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Сара Макатова 20 января 2023 11:28 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.

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