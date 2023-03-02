Жители Самарской области пожаловались в прокуратуру на плохое освещение и не вывезенный снег

В четверг, 2 марта, заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин вместе с прокурором Самарской области Сергеем Берижицким провел личный прием.

Жители региона жаловались на нарушения в социально значимых сферах. Так, житель Тольятти обжаловал действия приставов, нарушивших его право на сохранение прожиточного минимума. А несколько жителей Самары пожаловались на то, что управляющие компании плохо содержат места общего пользования и инженерные коммуникации. Один самарец сообщил о не вывезенном снеге около школы.

Жители Волжского района жаловались на плохое освещение аварийно-опасного участка дороги около пос. Придорожный в микрорайоне Южный Город, а также — на отсутствие светофора на дороге, разделяющей пос. Просвет.

Кроме того, поступила жалоба на нарушения прав людей с ограниченными возможностями из-за отсутствия пандуса в подъезде многоквартирного дома.

Николай Шишкин поручил тщательно проверить доводы заявителей и принять меры для восстановления нарушенных прав граждан.