Жители Самарской области пожаловались в прокуратуру на плохое освещение и не вывезенный снег

В четверг, 2 марта, заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин вместе с прокурором Самарской области Сергеем Берижицким провел личный прием.
Жители региона жаловались на нарушения в социально значимых сферах. Так, житель Тольятти обжаловал действия приставов, нарушивших его право на сохранение прожиточного минимума. А несколько жителей Самары пожаловались на то, что управляющие компании плохо содержат места общего пользования и инженерные коммуникации. Один самарец сообщил о не вывезенном снеге около школы.
Жители Волжского района жаловались на плохое освещение аварийно-опасного участка дороги около пос. Придорожный в микрорайоне Южный Город, а также — на отсутствие светофора на дороге, разделяющей пос. Просвет.
Кроме того, поступила жалоба на нарушения прав людей с ограниченными возможностями из-за отсутствия пандуса в подъезде многоквартирного дома.
Николай Шишкин поручил тщательно проверить доводы заявителей и принять меры для восстановления нарушенных прав граждан.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.