В СГИКе состоится премьера спектакля-концерта "Концертная бригада приветствовать всех рада!"

В воскресенье, 5 марта, в МКТК "Дирижабль" состоится премьера постановки "Концертная бригада приветствовать всех рада!" при участии выпускников вуза — артистов театра-студии "Галифе" при Доме Офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова и оркестра Самарского гарнизона под руководством В. А. Ворушилова, сообщает пресс-служба института.
Постановка представляет собой режиссерскую версию преподавателя театрального факультета вуза Александра Бригаднова пьесы Григория Горина "Прощай, конферансье!"
Спектакль-концерт посвящён артистам-героям Великой Отечественной войны в составе концертно-фронтовых бригад. Андрей Миронов, первый постановщик спектакля по пьесе "Прощай, конферансье!" в Театре сатиры писал: "Самое дорогое в пьесе для меня — это люди, ее населяющие. Незнаменитые, по-своему забавные и непутевые, но удивительно необходимые во все времена, а в трудное время вдвойне…"
Начало спектакля в 19:00.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.