16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В СГИКе состоится премьера спектакля-концерта "Концертная бригада приветствовать всех рада!" Самарский академический театр оперы и балета возглавил Александр Штанин Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля "Театральное Приволжье" Названы имена победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" В трех городах Самарской области пройдет премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей"

Театр Культура

В СГИКе состоится премьера спектакля-концерта "Концертная бригада приветствовать всех рада!"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 5 марта, в МКТК "Дирижабль" состоится премьера постановки "Концертная бригада приветствовать всех рада!" при участии выпускников вуза — артистов театра-студии "Галифе" при Доме Офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова и оркестра Самарского гарнизона под руководством В. А. Ворушилова, сообщает пресс-служба института.

Постановка представляет собой режиссерскую версию преподавателя театрального факультета вуза Александра Бригаднова пьесы Григория Горина "Прощай, конферансье!"

Спектакль-концерт посвящён артистам-героям Великой Отечественной войны в составе концертно-фронтовых бригад. Андрей Миронов, первый постановщик спектакля по пьесе "Прощай, конферансье!" в Театре сатиры писал: "Самое дорогое в пьесе для меня — это люди, ее населяющие. Незнаменитые, по-своему забавные и непутевые, но удивительно необходимые во все времена, а в трудное время вдвойне…"

Начало спектакля в 19:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2