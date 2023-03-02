В СГИКе состоится премьера спектакля-концерта "Концертная бригада приветствовать всех рада!"

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В воскресенье, 5 марта, в МКТК "Дирижабль" состоится премьера постановки "Концертная бригада приветствовать всех рада!" при участии выпускников вуза — артистов театра-студии "Галифе" при Доме Офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова и оркестра Самарского гарнизона под руководством В. А. Ворушилова, сообщает пресс-служба института.