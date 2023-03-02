Полиция и представители диаспор проводят рейды в ТЦ Самары и беседуют с подростками

В самарских торговых центрах замечены рейды полицейских. Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, рейды организовали с представителями диаспор.
В частности, 2 марта в ТЦ "Аврора" в рейде были глава реготделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев по Самарской области Дильфуза Сабирова и президент общественной организации Региональной национально-культурной автономии таджиков Самарской области Санатуло Назриев.
"Мы общаемся с молодыми людьми на фуд-кортах. Напоминаем им о необходимости соблюдать законы РФ, о том, что Россия — великая страна, что нужно прилично себя вести в общественных местах, нельзя начинать какие-то стычки, что нужно не мешать другим", — рассказал журналисту Волга Ньюс Санатуло Назриев.
Как удалось выяснить, сейчас правоохранители усилили профилактическую работу в торговых центрах. Это произошло после стычек подростков в некоторых ТЦ разных городов страны. Один из случаев произошел на днях в Тольятти.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.