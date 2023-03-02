Полиция и представители диаспор проводят рейды в ТЦ Самары и беседуют с подростками

В самарских торговых центрах замечены рейды полицейских. Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, рейды организовали с представителями диаспор.

В частности, 2 марта в ТЦ "Аврора" в рейде были глава реготделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев по Самарской области Дильфуза Сабирова и президент общественной организации Региональной национально-культурной автономии таджиков Самарской области Санатуло Назриев.

"Мы общаемся с молодыми людьми на фуд-кортах. Напоминаем им о необходимости соблюдать законы РФ, о том, что Россия — великая страна, что нужно прилично себя вести в общественных местах, нельзя начинать какие-то стычки, что нужно не мешать другим", — рассказал журналисту Волга Ньюс Санатуло Назриев.

Как удалось выяснить, сейчас правоохранители усилили профилактическую работу в торговых центрах. Это произошло после стычек подростков в некоторых ТЦ разных городов страны. Один из случаев произошел на днях в Тольятти.