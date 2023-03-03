В Сызрани мужчина облил серной кислотой свою жену

В Сызрани местный житель плеснул серной кислотой в лицо своей жене, сообщает ktv-ray.ru.

По информации издания, во время инцидента супруги ехали в ЗАГС подавать заявление о разводе. За несколько дней до этого мужчина нашел в телефоне жены переписку с другим. Женщина призналась, что желает развода после 13 лет брака.

По пути сызранец ненадолго остановил машину. Перед тем, как плеснуть кислотой в лицо, он попросил жену надеть очки, ссылаясь на то, что не хочет смотреть ей в глаза. На самом деле он просто не хотел, чтобы кислота лишила женщину зрения.

Недавно ревнивец предстал перед городским судом. На заседании женщина рассказала, что испытала ужасную боль, когда кислота попала на лицо, тело и руки. В первое время после случившегося она не могла закрыть глаза. Сызранка перенесла несколько пластических операций, но до сих пор вынуждена скрывать рубцы под маской. Она призналась, что узнав о намерении развестись, муж угрожал "испортить" ей лицо, но как именно, не уточнял. Несмотря на все произошедшее, она попросила не лишать бывшего мужа свободы, так как он оплачивал ее лечение и продолжает это делать. Сызранский городской суд учел признание вины и раскаяние мужчины, назначив ему три года лишения свободы условно.