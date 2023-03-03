16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани мужчина облил серной кислотой свою жену В Самаре начнут суд над вторым сотрудником ФСБ за "хищение" криптовалюты у хакера Областной суд пересмотрит дело дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой Бывшего главного конструктора РКЦ "Прогресс" освободили от наказания за истечением срока давности Уголовное дело экс-директора МП Самары "Благоустройство" Садовникова прекратили в суде

Суды Происшествия

В Сызрани мужчина облил серной кислотой свою жену

СЫЗРАНЬ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани местный житель плеснул серной кислотой в лицо своей жене, сообщает ktv-ray.ru.

По информации издания, во время инцидента супруги ехали в ЗАГС подавать заявление о разводе. За несколько дней до этого мужчина нашел в телефоне жены переписку с другим. Женщина призналась, что желает развода после 13 лет брака.

По пути сызранец ненадолго остановил машину. Перед тем, как плеснуть кислотой в лицо, он попросил жену надеть очки, ссылаясь на то, что не хочет смотреть ей в глаза. На самом деле он просто не хотел, чтобы кислота лишила женщину зрения.

Недавно ревнивец предстал перед городским судом. На заседании женщина рассказала, что испытала ужасную боль, когда кислота попала на лицо, тело и руки. В первое время после случившегося она не могла закрыть глаза. Сызранка перенесла несколько пластических операций, но до сих пор вынуждена скрывать рубцы под маской. Она призналась, что узнав о намерении развестись, муж угрожал "испортить" ей лицо, но как именно, не уточнял. Несмотря на все произошедшее, она попросила не лишать бывшего мужа свободы, так как он оплачивал ее лечение и продолжает это делать. Сызранский городской суд учел признание вины и раскаяние мужчины, назначив ему три года лишения свободы условно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Шаманина 26 декабря 2022 11:47 На заседании Самарского облсуда осужденный "вскрыл себе вены"

Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2