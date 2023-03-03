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Дело о самарском депутате, слушавшем послание Путина с лапшой на ушах, направлено в суд

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 марта, в Новокуйбышевский суд Самарской области поступило дело депутата Самарской губдумы от фракции КПРФ Михаила Абдалкина. Как сообщил сам парламентарий, заседание назначено на 7 марта.

"7 марта, в 10:00, во вторник состоится заседание Новокуйбышевского городского суда по делу о дискредитации армии, которое якобы совершил я, выложив то самое видео. Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность", — заявил Михаил Абдалкин.

Сейчас на депутата составлен протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ — "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ в указанных целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния". Информация размещена на сайте суда. 

Наказание, предусматриваемое по этой статье - штраф: для физлиц от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических — от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее видеозапись, на которой парламентарий слушает послание президента Федеральному собранию с лапшой на ушах, выложил сам Михаил Абдалкин в телеграм-канале. За несколько дней ролик успел вызвать общественный резонанс.

Ситуацию рассмотрели 28 февраля на заседании комитета губдумы по регламенту. Члены комитета сочли поведение коллеги, нарушающее правила депутатской этики, недопустимым и объявили Михаилу Абдалкину публичное порицание. Кроме того, руководству самарского отделения КПРФ было предложено рассмотреть вопрос о наложении взысканий и применении крайней меры наказания в виде исключения из партии, освобождения от руководящих постов в партии.

На пленарном заседании губдумы решение единогласно поддержали. 

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