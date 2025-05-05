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Происшествия

92 пьяных водителя поймали в праздники в Самарской области

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в праздничные выходные, с 30 апреля по 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции остановили 92 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего автоинспекторы выявили более 1800 различных нарушений ПДД. Например, 251 автомобилист нарушил правила тонировки, 60 — неправильно перевозили детей, 202 — проигнорировали ремни безопасности.

Кроме того, 25 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 23 раза.

Гид потребителя

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Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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