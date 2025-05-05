92 пьяных водителя поймали в праздники в Самарской области

В Самарской области в праздничные выходные, с 30 апреля по 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции остановили 92 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего автоинспекторы выявили более 1800 различных нарушений ПДД. Например, 251 автомобилист нарушил правила тонировки, 60 — неправильно перевозили детей, 202 — проигнорировали ремни безопасности.
Кроме того, 25 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 23 раза.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.