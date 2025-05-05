92 пьяных водителя поймали в праздники в Самарской области

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В Самарской области в праздничные выходные, с 30 апреля по 4 мая, сотрудники Госавтоинспекции остановили 92 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области