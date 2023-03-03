Минобороны РФ: самарский сержант Алексей Аленчев спас более 400 военных за время СВО

Минобороны России в рубрике #ГероиZ в Телеграм-канале рассказало о герое из Самарской области, уроженце Сызрани Алексее Аленчеве, который служит в десантно-штурмовом подразделении вооруженных сил РФ.
"Сержант Алексей Аленчев выполнял задачи по организации медицинского обеспечения десантно-штурмового подразделения ВС РФ, — рассказали в федеральном ведомстве. — Участвуя в наступлении на укрепрайон вблизи стратегически важного населенного пункта, он под артиллерийским обстрелом спасал жизни российским военнослужащим".
Как сообщили в Минобороны, в ходе сражения Алексей лично вынес из-под огня четверых тяжелораненых, оказал неотложную помощь и организовал эвакуацию в полевой медицинский пункт, после чего вернулся на поле боя.
Всего за время СВО сержант помог более 400 военнослужащим с ранениями различной степени тяжести.
"Его мужество и отвага, умение действовать в сложных условиях позволили спасти жизни многим товарищам и сохранить боеспособность десантно-штурмового подразделения", — заключили в ведомстве.
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Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
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