Минобороны РФ: самарский сержант Алексей Аленчев спас более 400 военных за время СВО

Минобороны России в рубрике #ГероиZ в Телеграм-канале рассказало о герое из Самарской области, уроженце Сызрани Алексее Аленчеве, который служит в десантно-штурмовом подразделении вооруженных сил РФ.

"Сержант Алексей Аленчев выполнял задачи по организации медицинского обеспечения десантно-штурмового подразделения ВС РФ, — рассказали в федеральном ведомстве. — Участвуя в наступлении на укрепрайон вблизи стратегически важного населенного пункта, он под артиллерийским обстрелом спасал жизни российским военнослужащим".

Как сообщили в Минобороны, в ходе сражения Алексей лично вынес из-под огня четверых тяжелораненых, оказал неотложную помощь и организовал эвакуацию в полевой медицинский пункт, после чего вернулся на поле боя.

Всего за время СВО сержант помог более 400 военнослужащим с ранениями различной степени тяжести.

"Его мужество и отвага, умение действовать в сложных условиях позволили спасти жизни многим товарищам и сохранить боеспособность десантно-штурмового подразделения", — заключили в ведомстве.