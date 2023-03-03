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Происшествия

В Самаре простились с экс-депутатом Штейном, который погиб в составе ЧВК "Вагнер"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 марта, в Самаре провожают в последний путь бывшего депутата Советского района Дениса Штейна. Прощание прошло в зале на ул. Дзержинского.

Фото: предоставлено автором

"Он был очень добрый и отзывчивый. Всегда приходил на помощь, если просили. Настоящий друг", — говорят о нем пришедшие проводить мужчину в последний путь товарищи.

В зале прощаний очень много мужчин и женщин. Они несут алые букеты с траурными лентами. Здесь же венки — "От любящей сестры", "От друзей" и так далее. На табличке креста начерчена дата смерти — 17 февраля 2023 года. У креста плачут родные.

Ранее сообщалось, что Денис Штейн героически погиб на СВО в составе ЧВК "Вагнер".

Друзья в толпе считают, что и в бою мужчина помогал товарищам и, вероятно, не жалел себя. "Просто такой уж он был по характеру", — вспоминает одна из девушек в толпе. По словам девушки, друзьям сказали, что Денис погиб от осколочного ранения в голову.

Денис Штейн был депутатом Совета депутатов Советского района Самары до 2022 года. 

"Да, может быть, когда-то Денис мог оступиться в жизни, а может, и просто защитил другого человека, свою подругу, подставив себя под уголовное дело и суд. Но теперь он погиб за родину и это было целиком его решение — не "отсиживаться", а пойти сражаться в ЧВК. Конечно, для нас, его друзей, он герой", — рассказывает одна из девушек на прощании.

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