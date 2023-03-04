Денис Мантуров назвал Самарскую область одним из лидеров по импортозамещению

В пятницу, 3 марта, в Самарской области с рабочей поездкой находился заместитель председателя правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Подводя ее итоги, министр подчеркнул, что 63 регион является одним из лидеров по реализации программы импортозамещения.

"Сегодня мы в этом лишний раз убедились, посетив предприятие "Пегас-Агро", где реализуется масштабная программа создания новой линейки опрыскивателей, применяются самые инновационные и производственные моменты, а самое главное — расширяется линейка, это процесс импортозамещения", — отметил Денис Мантуров.

Руководству АВТОВАЗа в прошлом году удалось заместить порядка 200 наименований автокомпонентов по тем моделям, которые сегодня сходят с конвейера.

"Это на самом деле колоссальная работа. Раньше на это уходили годы, а когда ситуация заставляет все делать гораздо быстрее и активизировать все возможные ресурсы, то и планы растут — в этом году заместить как минимум 400 позиций. Сохраняя такие темпы на будущий период, это гарантия и залог успех"а, — подчеркнул Денис Мантуров.

Вице-премьер — глава минпромторга добавил, что в прошлом году, невзирая на вызовы и снижение объемов производства автомобилей в целом, АВТОВАЗ нарастил объемы. Сегодня на совете директоров предприятия были утверждены основные положения стратегии развития завода. Она рассчитана до 2030 года.

"В ней заложены основные принципы, которые дают возможность расширять модельный ряд, в том числе за счет площадок в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге, которая недавно перешла "под крыло" АВТОВАЗа. Компания становится крупным холдингом, состоящим из трех базовых производственных площадок. И тот объем рынка, который на сегодняшний день имеется, АВТОВАЗ рассчитывает на то, чтобы занять лидирующую позицию. Будем всячески этому способствовать, уверен, что коллектив с этим справится. И та поддержка, которая есть со стороны региона, мы с Дмитрием Игоревичем проговорили ряд перспективных направлений, которые будут регион развивать, — рассчитываем на продолжение совместной активной работы", — подчеркнул Денис Мантуров.

Дмитрий Азаров отметил, что каждый член коллектива АВТОВАЗа в период сложностей почувствовал особую ответственность.

"Сплоченность, мобилизованность команды позволила достигать таких результатов, как сегодня — запуск обновленной Lada Vesta, — подчеркнул губернатор и поблагодарил сотрудников завода за ударный труд. — Это именно так, потому что в кратчайшие сроки, фактически они были сокращены в два раза от расчетных, удалось запустить серийное производство. Это было бы невозможно без мер государственной поддержки, без прямых решений Президента страны, направленных не только на поддержку автопрома в целом, но и АВТОВАЗа".

Глава региона выразил уверенность в том, что АВТОВАЗ продолжит свое опережающее развитие на основе принятых сегодня решений: "Много, что предстоит сделать, даже переделать, потому что время диктует новые вызовы. Нет сомнений, что команде под руководством Дениса Валентиновича Мантурова, Максима Юрьевича Соколова все задачи по плечу".