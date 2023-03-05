В Самаре городские службы усиленно борются с аномальным весенним снегопадом

Зимняя погода не отступает, МЧС и "Приволжское УГМС" заблаговременно предупредили жителей Самары и Самарской области об ухудшении погодных условий.

Поскольку регион находится под влиянием североатлантического циклона, 5 марта вновь объявлен желтый уровень опасности — в основном из-за усиления ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. Также прохождение фронтальных разделов будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега (временами до 4 мм). В отдельных местах возможен дождь.

В Самаре сумма осадков только за первую пятидневку марта составила 7 мм (22,5% от месячной нормы). В дневные часы преобладают плюсовые температуры, а уже к вечеру будет переход на минусовые отметки, прогнозируется образование гололедицы. При таких температурных "качелях" профильным муниципальным предприятиям, подрядчикам, районным администрациям и управляющим организациям поручено не прекращать противогололедную обработку.

"Она должна проводиться превентивно, чтобы предотвратить уплотнение снега и образование снежных и ледяных накатов. Особенно это касается пешеходных участков, основного хода проезжей части дорог, по которым пролегают маршруты городского пассажирского транспорта, а также остановочных площадок, выходов на пешеходные переходы и их периметров. Территории необходимо подготовить к началу следующей рабочей недели. Так как погодные условия остаются сложными, просим горожан соблюдать повышенную осторожность", — подчеркнул заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

Темпы и объемы сезонных работ в прошедшую ночную смену не снижались. Был обеспечен выход на улицы Самары 81 дорожного рабочего для расчистки и обработки вручную, с задействованием 21 привлеченного уборщика. В механизированной уборке участвовало 222 единицы техники, в том числе по договорам субподрядов со строительными и промышленными предприятиями и организациями предоставлено 69 машин (23 погрузчика и 46 самосвалов). За минувшие две смены на площадки временного складирования доставлено 6406,8 т снега. За весь сезон "полигоны" приняли 246 796,5 тонн.

Для противогололедных мероприятий за сутки израсходовано 118,6 т, а всего с начала зимнего периода потребовалось 18 189,6 т песчано-соляной смеси, "Бионорда", галита и чистого песка, который, напомним, необходим для обработки мостовых переходов (другие материалы во избежание коррозийных процессов на мостах не применяются).

Сегодня днем с учетом ухудшения погодных условий вывели 196 единиц уборочной техники и 2152 уборщика, включая дворников. В частности, на проезжих частях и прилегающих территориях работают 194 человека и 126 машин. На уборку скверов и бульваров муниципальное предприятие "Спецремстройзеленхоз" направило 30 сотрудников и 10 единиц техники. МАУ "Парки Самары" сформировало график, выполнение которого обеспечивают 55 человек и 7 спецмашин. Набережную Самары приводят в порядок 24 уборщика и семь единиц техники. А внутриквартальные зоны обслуживают 1849 дворников и 46 машин.

Так, на выходных районные службы благоустройства, ТСЖ, ТСН, ЖСК сфокусировали внимание на расчистке и обработке выходов из подъездов, отмосток, тротуарных дорожек, дворовых и внутриквартальных проездов, лестничных сходов.

Например, работы по уборке снега, устранению колейности и противоголедной обработке не останавливаются и Кировском районе. У домов рассыпают песчано-соляную смесь. Продолжает трудиться и подрядная организация, находящаяся в ведении МБУ "Кировское", которая производит расчистку на незакрепленных территориях.

"Мы постоянно отслеживаем обращения граждан по качеству уборки, выезжаем на территории. Я сам выходные провожу на объездах, смотрю, как содержатся участки по тем или иным адресам. При возникновении замечаний передаем на устранение управляющим компаниям, привлекаем свои силы на незакрепленных территориях. Даже в воскресенье у нас продолжены работы — сегодня вышли 234 дворника и 6 единиц техники. Отдельное направление, которое сейчас очень актуально из-за перепадов температуры, — очистка кровель. Мы поставили четкую задачу управляющим компаниям содержать свои территории в нормативном состоянии", — отметил глава Кировского района Самары Игорь Рудаков.

В первую очередь очистке от снега и нависающей наледи подлежат дома, расположенные вдоль пешеходных зон, а также козырьки подъездов. При этом состояние козырьков и парапетов балконов и лоджий является зоной ответственности самих жителей, собственников.

Стоит отметить, что администрации внутригородских районов Самары работают в тесном взаимодействии со всеми профильными службами, а также с Государственной жилищной инспекцией и прокуратурой. В отношении нерадивых управляющих компаний реализуют правоприменительную практику. Только административной комиссией администрации Кировского района составлено 77 протоколов о ненадлежащем содержании территорий в зимний период. Также направлено 118 актов в прокуратуру Кировского района для принятия мер прокурорского реагирования, 20 предостережений в части приведения территорий в надлежащий вид вынесено ответственным организациям управлением муниципального контроля администрации Кировского внутригородского района Самары.

Дорожно-коммунальные службы просят горожан исключить плотную парковку на обочинах и освобождать подъезды к контейнерным площадкам, чтобы дать возможность дорожной технике и мусоровозам беспрепятственно выполнять свою работу.

Госавтоинспекция напоминает, что осадки, усиление ветра и плохая видимость (ухудшение до 1000 м) влияют на безопасность дорожного движения, в несколько раз увеличивается тормозной путь. Поэтому при управлении транспортом требуется повышенная внимательность, особенно при выборе скоростного режима, дистанции. Необходимо исключить резкие маневры и заранее снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.