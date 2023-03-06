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Происшествия

За три дня в Самарской области поймали 69 пьяных водителей

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за три дня с 3 по 5 марта сотрудники ГИБДД остановили 69 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего же правоохранители зафиксировали во время рейдов около 2 тыс. различных правонарушений ПДД. Например, 22 человека сели за руль без водительских удостоверений, 161 автомобилист нарушил правила тонировки, а 39 — неправильно перевозили детей. Еще 290 водителей не пользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 48 раз автомобилисты не пропустили пешеходов на переходах. Сами же пешеходы 123 раза нарушили ПДД на глазах у инспекторов.

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