Трое футболистов "Крыльев" вошли в состав сборной России

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовские сборы. В список попали футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, Александр Коваленко и Владимир Писарский.
Национальная команда проведет сбор в Новогорске с 19 по 28 марта.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?