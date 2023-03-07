Трое футболистов "Крыльев" вошли в состав сборной России

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовские сборы. В список попали футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков, Александр Коваленко и Владимир Писарский.

Национальная команда проведет сбор в Новогорске с 19 по 28 марта.