"Гиппократ" не признает претензий налоговой на 60 млн рублей

Самарский производитель "фанфуриков" ООО "Гиппократ" оспаривает решение межрайонной ИФНС о доначислении более 60 млн руб. платежей.

Речь идет о налоге на прибыль за 2017 - 2019 г. в размере 38,4 млн руб. и НДС за четвертый квартал 2019 г. - 21,6 млн рублей. Решение о доначислении платежей ИФНС вынесла в апреле прошлого года.

Напомним, за сокрытие налогов в указанном периоде возбуждено уголовное дело, подозреваемым проходит бывший гендиректор ООО "Гиппократ". По версии следствия, он подал в ФНС лживые декларации по НДС и налогу на прибыль. "Гиппократ" якобы заключал договоры с организациями, с которыми у ООО фактически не было финансово-хозяйственных отношений.

Сначала в деле фигурировала сумма ущерба в 45 млн руб., весной 2022 г. она увеличилась до 102 млн рублей.