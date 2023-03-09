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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Гиппократ" не признает претензий налоговой на 60 млн рублей

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский производитель "фанфуриков" ООО "Гиппократ" оспаривает решение межрайонной ИФНС о доначислении более 60 млн руб. платежей.

Речь идет о налоге на прибыль за 2017 - 2019 г. в размере 38,4 млн руб. и НДС за четвертый квартал 2019 г. - 21,6 млн рублей. Решение о доначислении платежей ИФНС вынесла в апреле прошлого года.

Напомним, за сокрытие налогов в указанном периоде возбуждено уголовное дело, подозреваемым проходит бывший гендиректор ООО "Гиппократ". По версии следствия, он подал в ФНС лживые декларации по НДС и налогу на прибыль. "Гиппократ" якобы заключал договоры с организациями, с которыми у ООО фактически не было финансово-хозяйственных отношений.

Сначала в деле фигурировала сумма ущерба в 45 млн руб., весной 2022 г. она увеличилась до 102 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Гиппократ" зарегистрировано в Самаре в 1999 году. Уставный капитал - 10 млн рублей. Основной вид деятельности - производство лекарственных препаратов. Выручка в 2021 г. составила почти 855 млн руб., убыток - 59 млн рублей. Владелец предприятия - Татьяна Рогожина. Управляющая компания - ООО "ЦСБ". По информации СМИ, "Гиппократ" подконтролен бизнесмену Дмитрию Островскому. Производственные мощности компании находятся в Ульяновской области.

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