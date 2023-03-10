В Самаре мать двоих детей отправили в колонию за наркотики

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Женщина, имеющая двух детей, в мессенджере договорилась с неизвестном о сбыте запрещенных веществ. В июне 2022 г. она получила наркотики - более 11 г - и разложила их в шесть тайников.
Суд приговорил самарчанку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.