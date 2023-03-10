В Самаре мать двоих детей отправили в колонию за наркотики

В Самаре суд вынес приговор местной жительнице, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Женщина, имеющая двух детей, в мессенджере договорилась с неизвестном о сбыте запрещенных веществ. В июне 2022 г. она получила наркотики - более 11 г - и разложила их в шесть тайников.

Суд приговорил самарчанку к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.