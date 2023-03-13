57 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

Три дня, с 10 по 12 марта, в Самарской области ГИБДД проводила рейды. За это время автоинспекторы задержали 57 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же правоохранители зафиксировали более 2 тыс. различных нарушений ПДД. Так, 18 человек сели за руль без водительских удостоверений. 165 водителей наказали за нарушение правил тонировки и 51 — за неправильную перевозку детей. Еще 260 человек не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 59 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах. Сами пешеходы 151 раз нарушили ПДД на глазах у автоинспекторов.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".