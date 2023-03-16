Не банк, и точка: эксперты рассказали, как устроен сервис займов "Ваш инвестор"

Решить свои финансовые вопросы можно разными способами. Одним из надежных и современных инструментов быстрого получения денег являются займы под залог автотранспорта. Рассказываем, чем удобен сервис и кому подойдет такой способ кредитования.

Клиенты выбирают сервис займов "Ваш инвестор" за удобный, понятный и быстрый механизм получения финансов. Чтобы оформить такой заём, необходимо быть владельцем транспортного средства — легкого или грузового автомобиля, спецтехники, а в некоторых случаях в залог принимаются водный и мототранспорт.

Этот вид кредитования подходит тем автовладельцам, кому деньги нужны срочно, кто не готов собирать целую кипу справок и документов, подтверждать свой доход и отчитываться о целевом использовании заемных средств. Заём можно получить на абсолютно любые цели, а от момента подачи заявки до выдачи денег может пройти всего час.

Социальный и трудовой статус плательщика не играют большую роль. Подать заявку на заем под залог авто могут и те, у кого не все гладко с кредитной историей. Если заемщиком является физическое лицо, важно, чтобы он был старше 18 лет и имел право собственности на транспортное средство.

Займы под залог подходят тем, кто берет деньги на неопределенный срок или не готов сразу выплачивать и основную сумму долга, и проценты. Удобен такой способ кредитования и когда деньги нужны на совсем короткий срок — на пару дней или, допустим, на неделю.

Вносить платежи по займу также легко — например, это можно делать через личный кабинет на сайте компании.

Компания "Ваш инвестор" — это надёжный федеральный сервис займов под залог для частных лиц и бизнеса. Компания включена в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

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"Ваш инвестор" — современный сервис займов под залог

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