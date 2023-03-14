В Самарской области талыми водами подтоплено 203 приусадебных участка

По состоянию на 6:00 14 марта, в связи с повышением дневной температуры воздуха, активным снеготаянием, выпадением большого количества осадков, подтоплено 203 приусадебных участка, в том числе 26 домов, 4 низководных моста, 3 участка автомобильных дорог, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства подтопления талыми водами с полей зафиксированы: в Ставропольском (99 приусадебных участков, в том числе, 7 жилых домов), Сызранском (8 приусадебных участков, в том числе, - 1 дом, 1 дорога), Безенчукском (4 приусадебных участка и 3 жилых дома), Красноярском (10 приусадебных участков, один низководный мост на реке Кондурча), Красноармейском (6 приусадебных участков в том числе 6 домов), Пестравском (6 приусадебных участков, один низководный мост на реке Большой Иргиз), Кинель-Черкасском (один низководный мост на реке Малый Кинель), Шигонском (8 приусадебных участков, в том числе 7 жилых домов), Приволжском (15 приусадебных участков), Борском (участок дороги Соколовка-Подгорное), Большеглушицком (низководный мост на реке Большой Иргиз), Волжском (44 приусадебных участка, в в том числе, 2 жилых дома, 1 участок дороги) районах.

Кроме того, подтоплено по одному приусадебному участку в Жигулевске и Чапаевске.