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В Самарской области талыми водами подтоплено 203 приусадебных участка На ул. Стара Загора автобус маршрута №47 снес световую опору В Тольятти будут судить 29 участников ОПГ "обнальщиков" В Самаре 22-летний парень погиб при замене лифта Спасение утопающих - дело рук самих утопающих: в Березе оставили людей один на один со стихией

Происшествия

В Самарской области талыми водами подтоплено 203 приусадебных участка

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 6:00 14 марта, в связи с повышением дневной температуры воздуха, активным снеготаянием, выпадением большого количества осадков, подтоплено 203 приусадебных участка, в том числе 26 домов, 4 низководных моста, 3 участка автомобильных дорог, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства подтопления талыми водами с полей зафиксированы: в Ставропольском (99 приусадебных участков, в том числе, 7 жилых домов), Сызранском (8 приусадебных участков, в том числе, - 1 дом, 1 дорога), Безенчукском (4 приусадебных участка и 3 жилых дома), Красноярском (10 приусадебных участков, один низководный мост на реке Кондурча), Красноармейском (6 приусадебных участков в том числе 6 домов), Пестравском (6 приусадебных участков, один низководный мост на реке Большой Иргиз), Кинель-Черкасском (один низководный мост на реке Малый Кинель), Шигонском (8 приусадебных участков, в том числе 7 жилых домов), Приволжском (15 приусадебных участков), Борском (участок дороги Соколовка-Подгорное), Большеглушицком (низководный мост на реке Большой Иргиз), Волжском (44 приусадебных участка, в в том числе, 2 жилых дома, 1 участок дороги) районах.

Кроме того, подтоплено по одному приусадебному участку в Жигулевске и Чапаевске.

 

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