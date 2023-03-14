"СамАрт" представит премьеру спектакля "Обыкновенное чудо" на новой сцене

Первой премьерой Самарского ТЮЗа на большой сцене в 2023 году станет мюзикл "Обыкновенное чудо", сообщает пресс-служба регионального минкульта. Пьеса Евгения Шварца стала настоящим культурным наследием России.
Постановщики спектакля — лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" в области музыкального театра режиссер Дмитрий Белов, трехкратный лауреат "Золотой Маски" сценограф Юрий Хариков, хормейстер, специалист в области мюзикла Людмила Подлесная.
В спектакле занята почти вся труппа театра. Актеры поют под сказочную музыку Геннадия Гладкова, путешествуя из Дома Волшебника в затерянную в горах гостиницу (Волшебную страну), двигаясь на сцене по законам жанра мюзикла (хореограф спектакля — известный постановщик танцев в мюзиклах, хореограф проекта "Танцы" на ТНТ Наталья Терехова).
Билеты на мюзикл школьникам и студентам можно приобрести по Пушкинской карте. Спектакли пройдут: 15, 16, 22, 24, 28, 29 марта в 18.00 и 18, 19, 25, 26 марта в 17.00.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.