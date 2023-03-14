"СамАрт" представит премьеру спектакля "Обыкновенное чудо" на новой сцене

Первой премьерой Самарского ТЮЗа на большой сцене в 2023 году станет мюзикл "Обыкновенное чудо", сообщает пресс-служба регионального минкульта. Пьеса Евгения Шварца стала настоящим культурным наследием России.

Постановщики спектакля — лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" в области музыкального театра режиссер Дмитрий Белов, трехкратный лауреат "Золотой Маски" сценограф Юрий Хариков, хормейстер, специалист в области мюзикла Людмила Подлесная.

В спектакле занята почти вся труппа театра. Актеры поют под сказочную музыку Геннадия Гладкова, путешествуя из Дома Волшебника в затерянную в горах гостиницу (Волшебную страну), двигаясь на сцене по законам жанра мюзикла (хореограф спектакля — известный постановщик танцев в мюзиклах, хореограф проекта "Танцы" на ТНТ Наталья Терехова).

Билеты на мюзикл школьникам и студентам можно приобрести по Пушкинской карте. Спектакли пройдут: 15, 16, 22, 24, 28, 29 марта в 18.00 и 18, 19, 25, 26 марта в 17.00.