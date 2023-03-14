Самарская область вошла в число самых цифровых регионов России

Более 70% клиентов банка в Самарской области в конце 2022 года проводили повседневные операции в ВТБ Онлайн. Регион вошел в число самых активных субъектов РФ по использованию цифровых сервисов.

Многие повседневные задачи, в том числе финансовые операции, жители Самарской области предпочитают решать дистанционно. Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы, а также оформление наиболее востребованных банковских продуктов. Только в декабре самарцы разместили через приложение ВТБ 88% накопительных счетов и 70% вкладов, что в пять раз превышает результат годичной давности. Кроме того, выросло количество оформленных онлайн-справок и выписок, заявок на материнский капитал и налоговый вычет.

"Проникновение онлайн-услуг банка в нашем регионе динамично растет. По итогам 2022 года Самарская область вошла в число лидеров по использованию цифровых сервисов. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений: в 2022 году клиенты ВТБ в регионе открыли онлайн 85% накопительных счетов и каждый третий вклад. Каждый второй пользователь региона удаленно оплачивает ЖКУ и услуги связи. Банк активно развивает ВТБ Онлайн, постоянно добавляя новые возможности. Число пользователей мобильного приложения в регионе за прошедший год выросло на 10% и превышает 330 тыс. человек. В 2022 году приложение было доработано в браузере — оно практически заменило мобильное по удобству пользования", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Аудитория ВТБ Онлайн постоянно растет, свыше 12 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты банка и управляют своими данными. В январе посещаемость мобильной версии ВТБ Онлайн выросла в среднем до 9 млн раз в сутки. Это на треть выше значений, чем год назад. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января — более 10,6 млн.

ВТБ запустил новое приложение ВТБ Онлайн в 2020 году. Банк продолжает расширять число финансовых услуг и опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в ВТБ Онлайн.