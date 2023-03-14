В самарских ресторанах появились постные блюда из альтернативного мяса

В самарских ресторанах под управлением ресторанной компании "Поляна" появились блюда из альтернативного мяса. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Главная линия нового постного меню — блюда из альтернативного мяса, разработанного учеными и технологами центра "Бирюч". Продукт не уступает по пищевой ценности классическому мясу и содержит более 12 г белка на 100 г продукта. При этом растительное мясо богато полезной клетчаткой и пищевыми волокнами, а также не содержит антибиотики, ГМО и холестерин.
Новые блюда будут интересны не только тем, кто соблюдает пост, но и тем, кто хочет открыть для себя новые сочетания вкусов и технологии приготовления. Над меню трудилась команда бренд-шефов: Евгений Гурин, Андрей Рогачев, Александр Обидин и бренд- кондитер Илья Ивановский.
Так, например, в ресторане "Дом Нино" гостям предложат хинкали с растительным мясом и фаршированный перец Рамиро, в ресторане "Где нас нет" — спагетти Болоньезе или растительный бифштекс, а в кафе "DuPain" можно попробовать бургер с растительной котлетой и фрикадельки в брусничном соусе.
Кроме того, в разработанное компанией постное меню вошли грушево-тыквенный крем-суп (ресторан "Патари"), соте из цветной капусты с хумусом (ресторан "Пахвали"), яблочный стаканчик с миндальным муссом и напитки на альтернативном молоке (кофейни "Кэрри"), паста с вялеными томатами и песто с постным пармезаном (все рестораны "Перчини" города), а также щи из печи, ржаные пирожки, голубцы и пеламуши (ресторан Русико).
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.