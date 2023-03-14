В самарских ресторанах появились постные блюда из альтернативного мяса

В самарских ресторанах под управлением ресторанной компании "Поляна" появились блюда из альтернативного мяса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Главная линия нового постного меню — блюда из альтернативного мяса, разработанного учеными и технологами центра "Бирюч". Продукт не уступает по пищевой ценности классическому мясу и содержит более 12 г белка на 100 г продукта. При этом растительное мясо богато полезной клетчаткой и пищевыми волокнами, а также не содержит антибиотики, ГМО и холестерин.

Новые блюда будут интересны не только тем, кто соблюдает пост, но и тем, кто хочет открыть для себя новые сочетания вкусов и технологии приготовления. Над меню трудилась команда бренд-шефов: Евгений Гурин, Андрей Рогачев, Александр Обидин и бренд- кондитер Илья Ивановский.

Так, например, в ресторане "Дом Нино" гостям предложат хинкали с растительным мясом и фаршированный перец Рамиро, в ресторане "Где нас нет" — спагетти Болоньезе или растительный бифштекс, а в кафе "DuPain" можно попробовать бургер с растительной котлетой и фрикадельки в брусничном соусе.

Кроме того, в разработанное компанией постное меню вошли грушево-тыквенный крем-суп (ресторан "Патари"), соте из цветной капусты с хумусом (ресторан "Пахвали"), яблочный стаканчик с миндальным муссом и напитки на альтернативном молоке (кофейни "Кэрри"), паста с вялеными томатами и песто с постным пармезаном (все рестораны "Перчини" города), а также щи из печи, ржаные пирожки, голубцы и пеламуши (ресторан Русико).